Scandalo in RAI per il Coronavirus: Paolo Fox si autocensura e misure drastiche nelle soap

L’emergenza sanitaria sta invadendo tutti i campi della vita degli individui. In data odierna, lunedì 9 marzo, in RAI è avvenuto un colpo di scena a causa del Coronavirus che riguarda Paolo Fox. Nel caso specifico, l’astrologo ha deciso di autocensurarsi non presentandosi nel corso della puntata de I Fatti Vostri.

Dietro questa decisione, però, si cela una scelta ben precisa mossa da un senso di coscienza impellente. A dare tutte le spiegazioni del caso è stato Giancarlo Magalli, il quale ha spiegato tutto durante la puntata.

La decisione di Paolo Fox sul Coronavirus

Nella puntata odierna de I Fatti Vostri ha fatto molto scalpore l’assenza dell’astrologo più famoso d’Italia. Paolo Fox, infatti, ha deciso di non presenziare in studio per parlare del solito Oroscopo a causa del Coronavirus. In particolar modo, il protagonista ha detto di non ritenere opportuno il parlare di amore, lavoro, fortuna ed altro quando si sta vivendo un’emergenza così forte e grave.

Il conduttore della trasmissione ci ha, dunque, tenuto a rassicurare tutti i telespettatori circa le ottime condizioni di salute dell’astrologo. La sua scelta sarebbe strettamente legata a questioni di coscienza e di buon senso e non ad un eventuale contagio o problema di salute. Ad ogni modo, sono stati in molti a rimanere spiazzati da tale presa di posizione, ma non è tutto. In RAI sono stati attuati anche altri drastici provvedimenti a causa dell’emergenza sanitaria.

Le modifiche apportate a Un Posto al sole

A parte la censura da parte di Paolo Fox, la RAI ha deciso di apportare altre manovre restrittive a causa del Coronavirus. In particolar modo, gli attori della soap Un posto al sole hanno protestato contro gli autori chiedendo che vengano rispettate le norme igienico sanitarie anche durante le riprese. Tale richiesta ha, dunque, portato il regista a tagliare tutte le scene relative a contatti fisici diretti, baci, abbracci ed effusioni varie.

Nelle prossime puntate della soap opera, infatti, assisteremo ad un forte raffreddamento dei legami personali tra i vari protagonisti. Nessuna novità in questo senso, invece, per quanto riguarda altre soap opera italiane.