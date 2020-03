Una Vita spoiler spagnoli: Felipe non ascolta l’avvertimento di Mauro

Nelle puntate spagnole di Una Vita, Felipe avrà una situazione difficile da gestire, visto che dovrà ritrovare la sua amante Marcia, scomparsa misteriosamente, Nel frattempo, tra Lolita e Carmen non si placherà la reciproca antipatia, che rischierà di diventare davvero incontrollabile. A tal proposito, Antonito metterà in guardia il padre circa lo strano comportamento delle loro mogli e decideranno di intervenire prima che il tutto degeneri.

Una Vita anticipazioni: Felipe preoccupa Mauro

Stando alle anticipazioni della soap opera, Felicia metterà al corrente Pasamar e Ledesma di voler mettere in difficoltà Emilio e Cinta. Nel frattempo, Mauro si recherà nell’abitazione di Cesar Andrade fingendosi un cliente interessato alle sue donne. In questo modo, spererà di arrivare a Marcia.

Proprio in quel momento, Felipe lo raggiungerà ma il suo comportamento lo farà preoccupare. Come raccontano gli spoiler di Una Vita, Andrade assicurerà al commissario Don Emeterio e all’Alvarez Hermoso di non avere con sé la brasiliana e di dirottare le loro ricerche altrove. Avrà detto la verità?

Proseguendo con le anticipazioni della soap Una Vita, Cinta vorrà essere informata sulle ultime novità in merito al matrimonio con Ledesma e così chiederà un confronto con il padre di Emilio. Nello stesso tempo, Felicia giocherà l’ultima carta: proporrà a Ledesma una grossa somma di denaro perché rinunci a sposare Cinta, ma l’uomo non accetterà.

Non sarà facile gestire l’ira di Felipe che, preso dall’ansia, finirà per avere uno scontro con Mauro per non aver messo adeguatamente alle strette Andrade. Sarà così deciso a risolvere da solo la questione, recandosi presso l’abitazione del pericoloso uomo.

Il piano contro Ledesma

Proseguendo con le anticipazioni spagnole di Una Vita, vedremo Antonito e Ramon allontanarsi per via delle tensioni tra Lolita e Carmen. La situazione sarà ingestibile. Intanto, Emilio riuscirà ad avere preziose informazioni a contro Ledesma e metterà subito al corrente Camino e Cinta. Genoveva pregherà che il piano di Ursula non fallisca, desiderosa di riconquistare Felipe. Proprio l’avvocato si sveglierà nella stanza di un hotel confuso e narcotizzato. Che cosa gli è successo?

Successivamente, Emilio e Jose metteranno in atto un piano per estorcere altre informazioni e così fingeranno di stare dalla parte di Ledesma per trovare qualcosa di oscuro sul suo passato e sbarazzarsi di lui. Infine, le anticipazioni di Una Vita raccontano che Mauro troverà una lettera di Andrade, nella quale l’uomo chiederà loro un incontro segreto lontano da Acacias. Certo che sia un tranello, il commissario proverà con tutte le sue forze di impedire a Felipe di recarsi all’appuntamento da solo ma arriverà troppo tardi.