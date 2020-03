“Avevo voglia di…”: Elisabetta Canalis in calze a rete, accavalla le gambe e mostra più del dovuto [FOTO]

Elisabetta Canalis parla dell’ex collega Maddalena Corvaglia

Di recente si è tornati a parlare di Elisabetta Canalis per una recente intervista alla rivista femminile Grazia. L’ex velina di Striscia la Notizia ha parlato per la prima volta del suo allontanamento da Maddalena Corvaglia. Con quest’ultima per alcuni anni ha condiviso il bancone del tg satirico di Antonio Ricci ma da un paio di anni non si parlano più. Per quale motivo?

Anche se al magazine non ha svelato la ragione, gira voce che tutto dipende dal centro fitness che le due avevano a Los Angeles, città dove la Canalis vive col marito e la figlia. Inoltre ha fatto intendere che non ci sono i presupposti per una imminente riconciliazione. Nella stessa rivista la soubrette è apparsa con delle foto dal sapore decisamente bollente.

L’ex velina di Striscia la Notizia in calze a rete su Instagram

La rivista femminile Grazia le ha dedicato anche la copertina mostrando una Elisabetta Canalis in tutta la sua bellezza. La soubrette sarda, inoltre, di recente ha presentato a tutti coloro che la seguono sui social network una nuova collezione di biancheria intima green. In pratica si tratta di capi che sono stati realizzati con materiali eco sostenibili.

E a proposito di Instagram, un po’ di tempo fa l’ex velina di Striscia la Notizia aveva condiviso una foto molto piccante. Nello specifico la mostrava con addosso una giacca nera lucida seduta comodamente su una poltrona. La donna inoltre aveva un paio di calze a rete e accavallando le gambe mostrava più del dovuto. Un’immagine che aveva mandato in visibilio gli oltre 2,5 milioni di follower. (Continua dopo il post)

George Clooney torna a parlare di Elisabetta Canalis

Ma non è stata l’unica a parlare del passato, infatti di recente Elisabetta Canalis è stata menzionata dal suo ex George Clooney. In noto attore hollywoodiano che da anni ha una Villa sul Lago di Como ha parlato del suo rapporto con l’ex velina di Striscia la Notizia.

L’artista americano ha detto che la soubrette sarda è l’unica donna che ha amato che lo ha fatto sorridere tanto. I due non stanno insieme da diverso tempo, infatti l’ex collega di Maddalena Corvaglia è felicemente sposata con Brian Perry e dalla loro unione è nata la piccola Skyler Eva.