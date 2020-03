“Lì danno notizie importanti, tu col c*lo di fuori”: Naike Rivelli criticata per l’attacco a Barbara D’Urso [FOTO]

Naike Rivelli festeggia il compleanno della madre Ornella Muti

Nonostante l’Italia sta attraversando un brutto periodo per l’emergenza Coronavirus, Naike Rivelli ha volto lo stesso festeggiare il 65esimo compleanno della madre Ornella Muti. Infatti attraverso il suo profilo Instagram ha postato una serie di foto e video in cui fa gli auguri alla persona più importante della sua vita.

Per la nota attrice il tempo sembra essersi fermato, infatti ancora oggi sembra una ragazzina. Ma come sempre la 45enne è tornata ad attaccare Barbara D’Urso anche se non la menzionata direttamente. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

La 45enne contro Barbara D’Urso

Ebben sì, Naike Rivelli è tornata all’attacco contro Barbara D’Urso. E’ ormai risaputo che la 45enne la madre Ornella Muti non sopportano la conduttrice napoletana e le sue trasmissioni televisive. Riferendosi alla nuova direttiva del Governo che ha messo tutta l’Italia in zona rossa, la modella ha condiviso uno scatto provocatorio su Instagram.

Nello specifico la si vede mentre tiene tra le mani una poltrona con un uomo seduto. Tra i due una pillola rossa. Poi la frecciata verso Lady Cologno: “Una cosa che ancora non hanno chiuso è il caffeuccio choc della tv trash!”. Anche se non ha fatto il suo nome è evidente che la donna si riferisse a Carmelita. (Continua dopo il post)

Il popolo del web attacca Naike Rivelli

Ma il nuovo post pubblicato da Naike Rivelli ha scatenato una serie di polemiche da parte del popolo del web. Un utente in particolare ha risposto all’interrogativo della 45enne che si chiede come mai Mediaset non chiude gli show di Barbara D’Urso. L’internauta ha scritto che a differenza sua che mostra sempre il lato B di fuori, Carmelita dà notizie importanti.

A quanto pare la figlia di Ornella Muti non è informata. Infatti qualche ora fa i vertici del Biscione hanno diffuso un comunicato che annuncia la sospensione momentanea di Domenica Live e di altre tre trasmissione per dare più spazio all’informazione e alla cronaca del momento dovuta al Coronavirus.