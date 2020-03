Sabrina Salerno mostra il suo seno più del dovuto, i fan: “Così sei illegale…” [FOTO]

Anche Sabrina Salerno rimane a casa per l’emergenza Coronavirus

A causa dell’emergenza Coronavirus le autorità del nostro Paese ha chiesto a tutti gli italiani di collaborare raccomandando di evitare di uscire da casa tranne casi eccezionali.

Un messaggio che è stato accolto da gran parte dei personaggi dello spettacolo che, grazie ai loro social seguiti da migliaia di persone si sono prodigate a ricordare di rispettare le regole. Tre questi anche Sabrina Salerno che nel suo ultimo post si è mostrata sorridente.

Nonostante la preoccupazione da parte di tutti, la soubrette genovese ha cercato di sdrammatizzare un po’ per allentare la tensione. Nella foto in questione la si vede in tutta la sua bellezza, mentre nella didascalia ha scritto: “Non sono mai stata così felice di essere finalmente a casa!“. Ricordiamo che la Diva degli Anni Ottanta e Novanta abita nella sua abitazione di Venezia.

Sabrina salerno e la foto speciale per la festa delle donne

Qualche giorno prima, invece, per fare gli auguri della Festa della donna la soubrette ligure Sabrina Salerno ha deciso di condividere alcune frasi del suo celebre brano ‘Siamo donne’. Inoltre la soubrette ha postato una foto che la mostra in lingerie con una pelliccia corta. Il suo seno prosperoso in primo piano, labbra carnose e posa seducente: uno mix di sensualità che ha mandato in tilt tutti coloro che la seguono sul social network.

Infatti l’iniziativa della genovese che di recente è stata ospite alla 70esima edizione del Festival di Sanremo ha ricevuto circa 20 mila likes. Tra i tanti quello della showgirl italo-americana Justine Mattera, anch’essa un’ottima conoscitrice di scatti bollenti su IG. (Continua dopo il post)

La reazione del popolo del web

Ovviamente come spesso accade, la reazione dei follower non è tardata ad arrivare. In tanti si sono precipitati sul profilo Instagram di Sabrina Salerno, seguito da oltre 400 mila persone, riempiendola di complimenti. Infatti la nota soubrette che ha fatto sognare negli Anni Ottanta e Novanta non ha nulla da invidiare alle 20enni. Per la genovese sembra che il tempo si sia fermato.