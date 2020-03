Uomini e Donne: Mara Fasone e Luigi Mastroianni avvistati nuovamente insieme

Luigi Mastroianni è stato uno dei grandi protagonisti delle scorse edizioni di Uomini e Donne. Le sue vicende sentimentali hanno appassionato migliaia di italiani che lo seguono con grande affetto.

Nelle ultime settimane si è ricorsa a più riprese la voce del presunto flirt con Mara Fasone. La bella siciliana è stata seduta sul trono più amato della televisione proprio durante l’esperienza del dj nello stesso ruolo.

Da quel momento sono passati diversi mesi e se per Luigi c’è stata la tanto chiacchierata storia con la bellissima Irene Capuano, di Mara Fasone si sono perse le tracce. Secondo quanto riportato da IsaeChia i due ex tronisti si stanno frequentando, anche se ancora non è arrivata l’ammissione dei diretti interessati.

Luigi Mastroianni e Mara Fasone a Uomini e Donne

Mara Fasone nel suo percorso televisivo si è concentrata su Andrea e Giovanni. Spesso sotto attacco ha abbandonato il trono, un po’ a sorpresa, perchè la situazione era diventata ingestibile dal suo punto di vista.

Per quanto riguarda Luigi Mastroianni una volta in studio, prima di iniziare il proprio trono, ha provato ad uscire con Mara per capire se ci fosse affinità, in tal caso avrebbe rinunciato al suo percorso da tronista. Dopo l’esterna, però, il dj siciliano ha deciso di non stravolgere le cose e sedere sul trono più ambito d’Italia.

Luigi ha dimostrato una grande attrazione nei confronti di Irene Capuano. La giovane romana ha combattuto con le unghie e con i denti per conquistare il cuore del tronista, anche quando l’interesse del ragazzo sembrava essere orientato verso Valentina Galli. I tre sono stati protagonisti di un periodo in villa molto seguito e discusso.

Alla fine la scelta è ricaduta proprio sulla bella Irene. I due hanno iniziato un’intensa storia d’amore, lontano dalle telecamere ma molto attivi sui social dove si sono mostrati felici e sorridenti per diverse settimane. Dopo qualche mese, però, le foto insieme sono diminuite sempre più fino a scomparire e a distanza di qualche tempo è arrivata la conferma che la relazione fosse finita.

Luigi Mastroianni e Mara Fasone nuovamente insieme

A dare la notizia dell’incontro tra Luigi Mastroianni e Mara Fasone è stato il sito di Isa e Chia che ha postato in una instagram stories una foto che vede i due seduti ad un tavolino.

Ad onor del vero dall’immagine si scorge chiaramente il volto di Luigi con al proprio fianco una ragazza. Il sito sostiene che si tratti proprio di Mara Fasone ma potrebbe effettivamente trattarsi di un’altra donna. In qualsiasi caso si tratta probabilmente di un altro possibile indizio della frequentazione tra i due ex tronisti di Uomini e Donne.