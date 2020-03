Oroscopo Branko 10 marzo 2020: Gemelli stressati, Leone timoroso

L’oroscopo di Branko del 10 marzo 2020 ha delle novità davvero importanti da dirvi. I nativi dell’Ariete e dei Pesci devono fare particolarmente attenzione alla salute, soprattutto in questo periodo critico. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di martedì su amore e lavoro per i 12 segni zodiacali.

Branko oroscopo 10 marzo 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – Tenete sotto controllo la salute, senza esagerare per un mal di stomaco. Voi scaricate lo stress professionale-familiare sul vostro organismo, meglio riversarlo in amore. Nella seconda parte della giornata, Luna va in Bilancia e agita le coppie.

Toro – La Luna in contatto con Vergine e Marte illumina la sfera amorosa e rende gli amanti unici e passionali. Molti di voi troveranno un modo di guadagnare. Le occasioni sono in aumento costante.

Gemelli – Per metà del giorno avete ancora Luna in Vergine. Dopo il plenilunio difficile, stanchezza fisica e stress mentale, agitazione in famiglia. Evitate compiti che richiedono tempestività e coerenza. Nel pomeriggio la Luna va in Bilancia e apre le porte dell’amore.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – In questa giornata non dovete perdere tempo in chiacchiere e iniziate a pensare a un cambiamento radicale nel lavoro, collaborazioni, società, affari. La temperatura della passione è altissima, siete ancora affascinati dalla Luna piena che vi tiene in movimento.

Leone – In questa giornata siete particolarmente timorosi, infatti, avete paura di sfide e novità. Tutto questo è perché nel vostro cielo avete Urano contrario. Per tale motivo dovete approfittare velocemente della Luna quando si presenta favorevole in Vergine. In serata, l’astro lunare va in Bilancia e crea un’atmosfera dolce e armoniosa in amore.

Vergine – Mandate avanti i progetti iniziati nel lavoro o in casa, nessuno osa fermarvi. Le collaborazioni state vivendo un periodo non facile, c’è bisogno di più chiarezza e coerenza. Lanciatevi con l’entusiasmo di un adolescente in amore.

Previsioni di martedì 10 marzo da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Il rinnovativo Urano sollecita un nuovo corso nel lavoro. Mercurio aumenta le occasioni, mentre Urano mantiene un buon livello economico. Luna entra nel vostro segno e porta pace in famiglia.

Scorpione – Siete pronti alla battaglia di primavera. Marte vi permette di organizzare attività, affari, investimenti. Occhio a Nettuno, promette più di quanto mantiene. Venere mette in risalto la vostra bellezza.

Sagittario – Nell’ambiente professionali ci sono complicazioni che ostacolano anche il vostro lavoro. Mercurio prepara dei tranelli nel campo degli affari finanziari, fate attenzione. Infine, dovete stare attenti anche alle spese personali.

L’oroscopo di Branko del 10 marzo da Capricorno a Pesci

Capricorno – Ci saranno altri passaggi astrali favorevoli per chi è alla ricerca dell’anima gemella. Luna piena in trigono con Giove nel vostro segno è un’esperienza che non si ripete più. L’astro lunare porta felicità nelle coppie, sostiene la famiglia e vi protegge in affari.

Acquario – Sparisce l’agitazione grazie al transito della Luna in Bilancia, che vi salva da un imbarazzante incontro. Siete di nuovo in fase di crescita professionale, dovete puntate su un grande accordo e prendere contatti con persone lontane. Marte alle porte, preparate il giardino dell’amore.

Pesci – Luna piena tocca completamente la salute. Dovete fare attenzione al cibo e ai farmaci. In ogni caso, Nettuno favorisce le visite e le cure mediche. Inoltre, il pianeta è impagabile per le emozioni che fa nascere in amore. Non c’è nessun dubbio: l’amore, vecchio e nuovo, è il grande protagonista. Per i single: qualcuno vi sta pensando, vi ama.