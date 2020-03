Come realizzare una mascherina chirurgica fai da te: protegge dai virus ed è lavabile (VIDEO)

Come tutta Italia, ormai, avrà compreso, ieri sera il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha varato nuove disposizioni per contrastare il contagio da Coronavirus. L’arma principale in nostro possesso per evitare la diffusione di questo virus è, ovviamente, rimanere a casa.

Nel caso in cui questo non fosse possibile, però, è opportuno adottare alcune misure di sicurezza, tra queste c’è l’utilizzo di una mascherina chirurgica che, nell’ultimo periodo, è sempre più introvabile, pertanto, andiamo a vedere come crearne una fai da te.

Cosa ti occorre per creare una mascherina chirurgica fai da te

Si tratta di una mascherina in cotone, lavabile e riutilizzabile, in grado di proteggere da virus e batteri. Inoltre, è realizzabile in pochi minuti. Per poter realizzare una mascherina chirurgica fai da te sono necessari i seguenti oggetti:

Due pezzi di stoffa in cotone della grandezza di 20×19 cm;

Forbici;

Metro da sarta;

Squadre;

Macchina da cucire;

Ago e filo;

Elastici;

Cartamodello da cui intagliare la mascherina sui tessuti.

I pezzi di stoffa sono due per garantire un livello più elevato di protezione dai virus e batteri. (Continua dopo il video)

Tutti gli step per realizzarla

Il primo passo è quello di prendere il primo pezzo di stoffa e inserire gli elastici ai lati, nel bordo di 19 cm, a 1,5 cm di distanza dalle estremità. Successivamente, bisogna prendere l’altro pezzo di stoffa e sovrapporlo al primo. A questo punto, sarà necessario adoperare la macchina per cucire e fissare per bene le due superfici, e gli elastici. Si consiglia, infatti, di ripassare più volte sulla parte degli elastici proprio per evitare che si stacchino.

Dopo aver effettuato questa operazione si potrà risvoltare la mascherina e tagliare il tessuto in eccesso nei quattro angolini. Allo scopo di rendere più agevole i successivi step per realizzare la mascherina fai da te è opportuno stirare bene i tessuti. Infine, bisogna prendere lateralmente delle misure con gli spilli che serviranno per creare delle pieghe all’interno dell’oggetto.

Esse, come nelle normali maschere, servono per poter agevolare il contenimento di naso e bocca. Tali pieghe devono essere cucite a loro volta con la macchina per cucire. La mascherina, dunque, sarà pronta per l’uso e, come già detto, potrà essere tranquillamente lavata in lavatrice e riutilizzata.