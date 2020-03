Uomini e Donne, incontro tra Giovanna e Giulio: la frecciata che non tutti hanno sentito (VIDEO)

Nella puntata odierna del trono classico di Uomini e Donne si sono, finalmente, incontrati Giovanna, Giulio e Giulia. Attraverso le anticipazioni trapelate qualche settimana fa, si era parlato di questo importante quanto imbarazzante incontro. Oggi, tutti i telespettatori hanno potuto vedere con i loro occhi quello che è accaduto davvero.

Verso la fine della messa in onda, Maria De Filippi ha mostrato a tutti un filmato. Si è trattato di quello relativo alla scelta di Raselli, il quale si è dichiarato alla D’Urso. Dopo poco, i due piccioncini sono entrati in studio e la reazione dell’Abate è stata immediata.

L’incontro glaciale tra Giulio e Giovanna

Dopo aver mandato in onda il filmato di presentazione, la conduttrice ha fatto entrare la coppia tanto attesa. Giulia e Giulia hanno fatto il loro ingresso trionfale a Uomini e Donne, dove hanno incontrato anche Giovanna. La ragazza, con finta nonchalance, si è alzata in piedi ed ha salutato i due protagonisti con tanto di bacio. Mentre si è sentito lo schiocco dei baci sulle guance, però, la fanciulla ha detto che quello era il saluto più vero della storia del programma.

Naturalmente, le sue parole erano colme di ironia e sarcasmo. Ad ogni modo, per tutto il tempo in cui i protagonisti sono stati in studio, la ragazza non ha potuto fare a meno di fare faccine e occhiatacce ai due ospiti. Gianni Sperti, ancora una volta, si è schierato in favore dell’Abate ed ha alluso al fatto che la D’Urso e Raselli fossero d’accordo dall’inizio.

Volano frecciatine a Uomini e Donne

Secondo il punto di vista dell’opinionista, infatti, l’andare a convivere in così poco tempo è una scelta davvero estrema e poco naturale per una coppia che si è appena conosciuta. Lorenzo Riccardi, allora, è intervenuto per dire che anche lui e Claudia hanno agito allo stesso modo, ma il ballerino ha detto che le due situazioni fossero imparagonabili. A quel punto, allora, è intervenuta Tina Cipollari, la quale ha esortato il suo collega a trovarsi una fidanzata in modo da smettere di rompere le scatole.

Durante tutto questo battibecco a Uomini e Donne Giulio e Giulia sono apparsi estremamente disinteressati, mentre Giovanna ha continuato a lanciare frecciatine. Dopo poco, Raselli ha detto di non dare peso alle parole dell’opinionista in quanto è troppo felice per badare a queste cose.