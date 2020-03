Temptation Island: due ex fidanzati sono stati visti a cena insieme

Due ex fidanzati di Temptation Island sono stati avvistati a cena insieme. È nata una nuova coppia?

Temptation Island: due ex fidanzati sono stati visti insieme

Vi ricordate di Nunzia Sansone e di Flavio Zerella? Nunzia ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia con il fidanzato Arcangelo Bianco. Avevano una storia da 13 anni, ma nel villaggio lui ha approfittato di un momento in cui non credeva ci fossero le telecamere per baciare una tentatrice.

Lei ha richiesto il falò di confronto e si sono lasciati. Poco è importato che lei abbia avuto un ripensamento, perché non c’è stato nessun riavvicinamento tra di loro dopo il programma. Flavio, invece, ha partecipato al programma diversi anni fa con la fidanzata Roberta Mercurio. Avevano superato insieme le avversità del programma ma poi, qualche mese fa, si sono lasciati.

Ebbene, la strana coppia di ex fidanzati di Temptation Island è stata vista insieme a cena. Una lettrice del sito NewsU&D ha raccontato che erano seduti allo stesso tavolo in atteggiamenti molto intimi. Lei si appoggiava spesso su di lui e si sono abbracciati più volte. Dall’atteggiamento non sembravano assolutamente due amici anche se non si sono baciati in quell’occasione.

Inoltre, Flavio, sul suo profilo Instagram, ha condiviso una canzone di Guè Pequeno e Marracash Nulla accade in cui ha aggiunto “nulla accade per caso“. Lei, invece, ha scritto: chi nota i tuoi particolari ti salva dal grigiore di questo mondo distratto. Ci sarà una relazione tra i due? Al momento nessuna dichiarazione dai diretti interessati.

Temptation Island e Temptation Island Vip

Filippo Bisciglia ha condotto Temptation Island per sei anni con grande successo. L’ultima edizione (quella in cui era protagonista Nunzia) è stata un po’ particolare e tutte le coppie si sono lasciate, tranne una. Da due anni, dopo l’edizione classica, va in onda anche l’edizione Vip.

La prima è stata condotta da Simona Ventura e ha visto come protagonisti Stefano Bettarini, Valeria Marini, tra gli altri. La seconda edizione è stata condotta da Alessia Marcuzzi e ha visto come protagonisti, ad esempio, Anna Pettinelli, Nathaly Caldonazzo, Pago e Serena Enardu, coppia che ha tenuti incollati i telespettatori anche al Grande Fratello Vip.