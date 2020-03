Uomini e Donne, anticipazioni 10 marzo: Giulio Raselli torna da Giovanna Abate [VIDEO]

Secondo appuntamento del Trono classico di U&D

Oggi pomeriggio subito dopo Una Vita su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. Anche oggi verrà trasmesso il Trono classico, con il seguito di ieri. Martedì 10 marzo 2020 I telespettatori vedranno l’appuntamento dedicato ai giovani tronisti e corteggiatori.

Inoltre il pubblico si ritroveranno davanti Giulio Raselli insieme a Giulia D’Urso. La ragazza che ha scelto proprio nello studio 6 dell’Elios in Roma a discapito della rivale in amore Giovanna Abate, che attualmente è seduta sulla poltrona rossa.

Spoiler Trono classico: Giulio Raselli e Giulia D’Urso ospiti in studio

Le anticipazioni della puntata di oggi del Trono classico di Uomini e Donne fornite dai canali social ufficiali del dating show di Maria De Filippi, rivelano che Giulio e Giulia una volta giunti in studio saluteranno tutti i presenti, compresa Giovanna. Quest’ultima parlando con la la padrona di casa si farà scappare un ironico: “Il saluto più vero della storia”. A quel punto il Raselli si rivolgerà alla sua ex corteggiatrice Abate scusandosi per quel che è accaduto tra di loro nel giorno della scelta.

Il ragazzo di Valenza rivedendosi in video si è reso conto che non era l’atteggiamento giusto da riservarle in quell’occasione. Prima avrà un tentennamento ma poi Giovanna accetterà le scuse ma rimarrà comunque della propria opinione dicendo che tornando indietro rifarebbe tutto ciò che ha fatto e detto.

Uomini e Donne: Giulio Raselli lancia una frecciatina velenosa a Gianni Sperti

Gli spoiler dell’appuntamento odierno del Trono classico di Uomini e Donne, svelano anche che Giulia D’Urso e Giulio Raselli racconteranno in studio di aver iniziato a convivere. Ricordiamo che i due ragazzi stanno insieme da circa un mese e che abitano a 400mt dalla casa dove viveva prima il giovane di Valenza.

Lo storico opinionista Gianni Sperti scherzerà sul fatto che la coppia dopo quattro settimane abbia già fatto una scelta così importante. A quel punto l’ex tronista chiamato in causa gli risponderà così: “Forse perché a te non è mai capitato”. Ecco il video anticipazione: