GF VIP: a causa del Coronavirus Signorini potrebbe condurre dall’hotel, ecco perché

A seguito delle recenti disposizioni governative in merito all’allarme Coronavirus, anche per il GF VIP pare ci saranno delle novità molto importanti. Dato che la zona rossa è stata estesa a tutto il territorio nazionale, gli spostamenti sul territorio sono assolutamente limitati. Essi sono consentiti solo a seguito della sottoscrizione di un’autocertificazione finalizzata alla giustificazione del motivo di tale movimento.

In virtù di tutto questo, quindi, si sta valutando l’ipotesi di apportare delle modifiche sostanziali anche per quanto riguarda la diretta del reality show, che dovrebbe avvenire domani sera alle 21.30 circa. Andiamo a vedere quali decisioni sono al vaglio della produzione.

I provvedimenti sul Coronavirus al GF VIP

I concorrenti del GF VIP hanno preso atto dell’emergenza Coronavirus che si sta verificando in Italia. Ad ogni modo, le informazioni che sono penetrate nella casa sono solamente parziali. I vari protagonisti, infatti, non sono a conoscenza delle ultime modifiche apportate dal capo dello Stato. La produzione del reality show, però, sta valutando l’ipotesi di informare in modo un po’ più approfondito i concorrenti, ma non solo.

A quanto pare, sembra che la diretta di domani sera possa assumere una connotazione decisamente diversa dal solito. Il conduttore Alfonso Signorini potrebbe condurre la puntata non dallo studio di Cinecittà, bensì dalla camera di hotel in cui alloggia. Il motivo risiede essenzialmente nel fatto che il presentatore vive a Milano. Ogni volta che c’è una puntata, sia lui, sia Wanda Nara e Pupo raggiungono Roma.

Signorini, Wanda e Pupo impossibilitati a muoversi

Ebbene, considerando che il governo ha reso attive delle normative alquanto ferree in materia di spostamenti, è molto probabile che i tre protagonisti siano impossibilitati a raggiungere Roma. Ricordiamo che, la puntata già sarebbe dovuta andare in onda senza pubblico in studio, alla luce delle nuove voci, però, pare che nessuno possa mettere piede a Cinecittà.

Per il momento, però, non vi è ancora l’ufficialità di questa notizia. Signorini e Wnada Nara non hanno commentato la cosa, mentre Pupo ha pubblicato un messaggio molto importante su Instagram finalizzato ad esortare il rispetto di tutte le regole imposte dallo Stato.