Grande Fratello Vip: importanti cambiamenti per il reality dopo le limitazioni per il coronavirus

Il reality condotto da Alfonso Signorini ha subito dei cambiamenti importanti. Ecco di che cosa si tratta

Grande Fratello Vip: i cambiamenti dopo le limitazioni per il coronavirus

Da poche ore il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il decreto che vuole l’Italia zona protetta. Dopo la dichiarazione di alcune province come zone rosse, adesso tutto il Paese deve necessariamente fermarsi.

Anche la tv, di conseguenza, ha subito dei cambiamenti. Sono stati sospesi alcuni programmi, come CR4 – La Repubblica delle Donne, Verissimo e Domenica Live. Anche il Grande Fratello Vip ha subito delle modifiche.

Infatti, a seguito delle pesanti restrizioni che si devono necessariamente rispettare fino al 3 aprile, anche il Grande Fratello Vip attuerà dei cambiamenti. Il primo motivo che ha portato a queste modifiche è il fatto che Alfonso Signorini abita a Milano e quindi non può raggiungere gli studi di Roma. Per questo, mercoledì sera, 11 marzo, la puntata sarà condotta da lui da Milano, dallo studio di CR4 – La Repubblica delle Donne. Mentre i due opinionisti Wanda Nara e Pupo saranno in collegamento da Roma.

Rimane da capire che cosa succederà al reality, ovvero ai concorrenti vip reclusi nella Casa da inizio gennaio. Mediaset aveva deciso di prolungare il programma fino al 20 aprile, ma vista la situazione, forse ci saranno dei cambiamenti anche su questo.

Le ultime vicende del GF Vip

In Casa i concorrenti sono stati messi al corrente della situazione sul coronavirus. Tuttavia, gli ultimi provvedimenti devono ancora essere comunicati. Come reagiranno? Nel frattempo la loro convivenza sta continuando tra liti e riavvicinamenti. Antonella Elia e Valeria Marini non riescono a trovare un punto d’incontro e continuano a litigare giorno dopo giorno.

Tra Antonella Elia e Fernanda Lessa, invece, pare ci sia stato un piccolo riavvicinamento. Probabilmente il Grande Fratello Vip dovrà prendere qualche decisione nei confronti di Asia, la quale, dopo essere stata richiamata per aver detto a Sossio di essere un “down”, ha continuato ad usare quel termine unito ad “handicappato” per insultare i suoi coinquilini.

La gieffina si è resa conto di aver commesso uno sbaglio ed è scoppiata a piangere dicendo che è abituata ad usare un certo linguaggio e non sempre riesce a controllarsi in quel contesto.

Al televoto questa settimana ci sono Asia, Sara e Fabio. L’attore aveva chiesto espressamente ai suoi compagni di votarlo e poi anche al pubblico a casa di permettergli di tornare dalla sua famiglia. Che cosa succederà?