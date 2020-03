Grande Fratello Vip: il commovente riavvicinamento tra Paola Di Benedetto e Fabio Testi

Paola Di Benedetto e Fabio Testi hanno avuto un confronto molto commovente. Ecco che cosa è successo

Grande Fratello Vip: il commovente riavvicinamento tra Paola e Fabio

Se vi ricordate bene nelle prime settimane di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip non c’era molta simpatia tra Paola Di Benedetto e Fabio Testi. L’attore trovava la modella molto antipatica e poi, a seguito del suo battibecco con Antonio Zequila, Fabio ha iniziato a nominarla.

Invece, da qualche tempo le posizioni di entrambi sono cambiate. Fabio ha iniziato a vedere in Paola una persona diversa da quella che gli sembrava essere all’inizio. Infatti, ne ha voluto parlare con lei. L’attore le ha detto che la vede ammorbidita, quando all’inizio sembrava altera, poco umile.

Paola ha confessato che è molto stanca e sente tanto la mancanza della sua famiglia e del suo fidanzato. Fabio ha capito che in realtà sotto l’armatura, Paola è molto insicura e ha costantemente bisogno di approvazione da parte degli altri.

L’attore, ad ogni modo, ha voluto incoraggiarla e spronarla a capire che in realtà può farcela benissimo anche da sola perché è una persona forte. Alla fine di questo confronto, tra le lacrime di Paola, è scattato un bellissimo e tenero abbraccio tra i due concorrenti del reality.

Il confessionale di Paola

Paola è rimasta molto colpita da questo confronto con Fabio Testi dal momento che, a seguito dei primi scontri, si erano allontanati molto. Invece, l’attore non si è arreso con lei e questo le ha fatto davvero molto piacere e l’ha commossa.

In confessionale, la modella vicentina ha parlato molto di questo episodio e ha detto che Fabio è riuscito a cogliere delle sfumature intime della sua personalità che forse solo un uomo con la sua età, e quindi con la sua esperienza, poteva cogliere.

Questo confronto padre e figlia è arrivato solamente adesso e di questo Paola ne è davvero molto dispiaciuta perché potevano avere più tempo da trascorrere insieme e, soprattutto, lei avrebbe potuto imparare molto di più da un uomo come lui.

La richiesta di Fabio Testi

Fabio in questo confronto con Paola si è dimostrato davvero maturo, protettivo, molto sereno e pieno di consigli da poter dare. In realtà l’attore sta attraversando a livello personale un momento davvero molto delicato. Il figlio abita in Cina e, con la situazione del coronavirus, la sua preoccupazione è davvero immensa. Per questo ha chiesto ai compagni di nominarlo e al pubblico a casa di eliminarlo per poter tornare a sentire la sua famiglia.