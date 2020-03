Teresanna Pugliese Gf Vip 4, confessioni intime a Patrick

Al GF Vip 4 Teresanna Pugliese, ex tronista di Uomini e Donne, fa delle confidenze a Patrick su suo marito, scopriamo cosa è successo

Si sta vivendo un’atmosfera strana all’interno della casa del GF Vip. Infatti, al momento è subentrata una pace piuttosto strana, ma alcuni sono convinti che presto tutto esploderà. Sembra infatti che si trattin solo si una pausa.

La stessa Antonella Elia in sauna ha detto alle sue amiche che la tregua con Fernanda Lessa è solo un momento. La Elia ha anche detto che non farà mai pace con Valeria Marini perché la loro lite ha cause molto diverse all’origine.

Da alcuni giorni è emerso che le due primedonne hanno avuto un uomo in comune. Si tratta di Marco Senise, volto noto di Forum, che pare abbia avuto una storia di sei mesi con Antonella. Poi, dove essersi lasciato con lei, ha avuto anche una liason con Valeria. Sicuramente nella puntata prossima in diretta Signorini parlerà di questo argomento.

Teresanna Pugliese rivela a Patrick delle confessioni intime

Durante la notte sono arrivate anche delle confessioni da parte di Teresanna Pugliese a Patrick. Nelle ultime ore i due si sono avvicinati molto e l’ex di Uomini e Donne ha rivelato una confidenza intima all’ex gieffino.

Teresanna ha preso un foglio da disegno e sopra ha scritto un “Ti”. Poi ha detto che lei e suo marito quando vogliono dirsi ti amo scrivono solo Ti-, e questo significa che c’è altro dietro. Patrick ha detto a Teresanna che quel gesto era molto romantico.

La Pugliese ha anche aggiunto che il marito e il figlio le mancano moltissimo. I due poi hanno parlato di Antonella Elia, che è in attrito con entrambi. Teresanna ha detto a Patrick di aver visto che la Elia si era riavvicinata ad Adriana. Patrick ha invece detto che con lui è rimasta uguale.

Fabio Testi fa commuovere Paola Di Benedetto

Non sono mancati momenti emozionati nella casa, come quello vissuto da Paola Di Benedetto. La modella ha avuto un confronto con l’attore Fabio Testi. Lui le ha confessato che nel corso dei giorni ha cambiato idea sul suo conto.

L’attore le ha detto adesso è più rilassata e non è più rigida come lo era in precedenza. All’inizio la trovava antipatica, ma adesso è tutto ok. E Paola Di Benedetto si è commossa alle parole dell’attore, così ha espresso la sua felicità all’interno del confessionale del Grande Fratello Vip.