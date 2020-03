Gianfranco Dangelo contro Barbara d’Uurso “Pentito di essere andato a Live”

Spunta l’attacco di Gianfranco D’angelo nei confronti di Barbara d’Urso, il comico ha dichiarato di essersi pentito di essere andato a Live a parlare della sua pensione

Non tutti gli ospiti che vanno a Live non è La d’Urso sono disposti a farsi aggredire dagli opinionisti. Dopo Vittorio Sgarbi, che ha attaccato a conduttrice, adesso anche Gianfranco D’angelo ha inveito contro di lei per il suo modo di condurre.

Intervistato da Libero, l’attore e comico, che oggi ha 83 anni, ha detto di essersi pentito di essere stato nel programma di Barbara. L’attore ha parlato della sua pensione durante l’ospitata, ma ha detto che gli opinionisti in studio fanno polemiche solo per incrementare gli ascolti.

D’Angelo ha ammesso di aver detto di avere una pensione bassa, ma non lo ha detto perché si stava lamentando. L’attore ha voluto specificare questo dettaglio, perché molti hanno capito che lui era lì per lamentarsi. Non era affatto così, ma è quello che hanno fatto capire gli altri.

Gianfranco D’angelo condanna la conduzione di Barbara

Gianfranco D’Angelo è un attore e un comico famoso e ha sempre lavorato. In 55 anni di lavoro ha avuto diritto ad una pensione che lui stesso ritiene bassa, ma non per questo vive male o ha bisogno di altro. L’attore ha detto di essere andato a Live perché era stato pregato di andare. Ma non lo ha fatto per lamentarsi della sua pensione.

Per questo si è pentito di essere stato da Barbara e condanna la conduttrice per la sua conduzione aggressiva. Inoltre, il compito degli opinionisti in studio è solamente quello di generare polemiche e confusione. Il loro vero lavoro è quello di aumentare gli ascolti, per questo scatenano così tante polemiche.

D’Angelo si è trovato ad essere accusato

In pochi minuti l’attore si è ritrovato ad essere accusato perché si lamentava della sua pensione che era bassa. Gli opinionisti gli dicevano che non aveva motivo di farlo, perché molte persone percepiscono appena il minimo per vivere. Ma D’Angelo nell’intervista ha detto che lui lo sa benissimo tutto questo, e ha ribadito che non si può godere quello che ha costruito.

In pratica, ha voluto sostenere solamente il fatto che deve lavorare ancora per mantenere quello che ha. L’attore nell’intervista a Libero ha anche aggiunto che la situazione odierna ha collassato teatri e palcoscenici, per cui per gli attori tutto va ancora in peggio.