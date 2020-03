Grande Fratello Vip: i concorrenti potranno lasciare il reality per il Coronavirus? Ecco la decisione valutata da Mediaset

Mediaset avrebbe preso una decisione sui concorrenti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Ecco le ultime indiscrezioni

GF Vip: la decisone Mediaset sui concorrenti

I concorrenti del Grande Fratello Vip sono stati informati un paio di settimane fa della situazione relativa al Coronavirus. Alfonso Signorini è entrato nella Casa con un medico che ha risposto a tutte le domande dei vip. Tuttavia, da quell’incontro la situazione è notevolmente peggiorata.

I contagi in Italia hanno superato quota 8.000 e nessuna regione è esclusa. Per questo motivo, Giuseppe Conte ha dato comunicazione che il nostro Paese è zona protetta.

Nessuno può lasciare il proprio Comune di residenza, sono chiuse tutte le attività che prevedono aggregazione di persone, gli spostamenti sono consentiti solamente in caso di salute o lavoro, e altre limitazioni che si possono facilmente reperire e che hanno dovranno essere rigorosamente rispettate almeno fino al 3 aprile.

In questo clima di emergenza sanitaria anche la tv ha subìto delle modifiche. Alcuni programmi sono stati sospesi e anche il Grande Fratello Vip subirà le conseguenze. Per l’impossibilità di Alfonso Signorini di lasciare Milano, il giornalista condurrà la prossima puntata prevista per mercoledì 11 marzo dallo studio di CR4 – La Repubblica delle Donne. Pupo e Wanda Nara saranno in collegamento da Roma.

Tuttavia, i telespettatori si stanno chiedendo se sia il caso di continuare a mandare in onda il reality e questa domanda se la sta ponendo anche Mediaset. Infatti, FanPage ha appena diffuso l’indiscrezione che vede i vertici dell’azienda discutere proprio su questo. Infatti, pare che i concorrenti avranno modo di sapere che cosa sta succedendo e poi verrà chiesto loro che cosa vogliono fare con l’opportunità di essere liberi di tornare a casa dalle loro famiglie.

La reazione del web

Appena si è diffusa la notizia che i vip forse verranno lasciati liberi di poter abbandonare il programma, nel web ci sono state diverse reazioni. Tanti trovano giusto che in una situazione di emergenza come questa i vip possano tornare liberamente a casa, tanti altri, invece, sono contrari alla chiusura del programma.

Il motivo? Dal momento che tutti sono costretti a rimanere in casa, vorrebbero poter vedere programmi di intrattenimento che li facciano distrarre. Voi che cosa ne pensate?