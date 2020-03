Armando Incarnato UeD una furia: tutto succede dopo il rimprovero della De Filippi

Scatta la rabbia di Armando Incarnato dopo la furia di Maria De Filippi a Uomini e Donne che le ha fatto addirittura abbandonare lo studio, scopriamo cosa è successo

Una Maria De Filippi così nessuno l’aveva mai vista! Ma cosa è accaduto? Nell’ultima puntata del trono over andata in onda la De Filippi era talmente furiosa da abbandonare lo studio nel bel mezzo della puntata. A generare la sua rabbia è stato Armando Incarnato.

La conduttrice ha accusato il cavaliere di non avere rispetto per le donne con cui è stato. Infatti, la De Filippi gli ha detto come facesse ad accusarle di avere incontri occasionali con uomini al di fuori dello studio. Soprattutto il riferimento era fatto ad una donna che era anche mamma.

La sfuriata di Maria è stata fortissima e la conduttrice non ha risparmiato rimproveri ad Incarnato. Lo ha anche rimproverato di non aver cura delle tante donne che avevano pianto per lui. Maria si riferiva soprattutto a Lucia, l’ennesima donna interessata ad Armando.

Maria De Filippi arrabbiata ha lasciato lo studio

La conduttrice non ha resistito e dopo la sfuriata era talmente presa dalla rabbia che ha lasciato lo studio. La puntata era in corso, ma lei non ce l’ha fatta e ha dovuto allontanarsi per calmarsi. La De Filippi non è abituata a vedere le cose storte e non le piacciono affatto. Soprattutto quando si tratta di offendere le donne e di trattarle come se fossero degli stracci vecchi.

A questo proprio non ci sta e lo ha fatto capire bene ad Armando. Pare che la presenza del corteggiatore in studio non le vada più a genio. Incarnato ha comunque continuato a difendersi sui social e su Instagram ha ribadito che chi è senza peccato scagli la prima pietra. Il cavaliere non sopporta che tutti e tutte si definiscano dei santi.

I social contro Incarnato per la sua reazione

Non si è fatta attendere la risposta degli utenti sui social. Molti hanno detto ad Armando di non avere avuto un buon comportamento nei confronti delle donne e di non dare neanche un buon esempio a sua figlia. Il cavaliere ha replicato con insulti e parolacce e ha detto di non rompere. Lui dal canto suo non vuole disturbare nessuno ma neanche lui vuole essere disturbato.

E così ha continuato a lanciare offese agli hater e insulti a chi ha nominato la figlia. Una reazione incontrollata quella di Incarnato, che comunque pregiudicherà la sua presenza nel programma. Sicuramente sarà così e non potrà esserci altra soluzione!