Grande Fratello Vip: pace fatta tra Antonella Elia e Fernanda Lessa?

A sorpresa Antonella e Fernanda hanno trovato un punto d’incontro dopo le vicissitudini delle settimane scorse. Ecco che cosa è successo

GF Vip: tregua tra Antonella Elia e Fernanda Lessa

Dall’inizio di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip, tra Antonella Elia e Fernanda Lessa non c’è mai stata simpatia. Le due donne hanno avuto scontri molto accesi nelle prime settimane e Adriana Volpe ha cercato di farle parlare e di avvicinarle. Tutto praticamente inutile perché dopo qualche giorno la guerra tra le due è ripresa fino ad episodi piuttosto gravi.

Infatti, nelle ultime due settimane, Fernanda ha iniziato a farsi il segno della croce ogni volta che si trovava vicino ad Antonella. Non solo, ma parlava di energia negativa, buchi neri, sedie che si muovevano da sole e il bisogno di dover fare bagni di sale per purificarsi dalla sua presenza. A niente sono serviti i rimproveri di Alfonso Signorini per questo, ma le due donne sono riuscite ad avvicinarsi tramite un episodio particolare.

Fernanda e Antonella unite dallo sport

Nel daytime di lunedì 9 marzo i telespettatori sono rimasti molto stupiti nel vedere che Antonella e Fernanda stavano avendo un momento di riavvicinamento dopo tanto tempo. Mentre Antonella stava facendo da personal trainer alle donne della Casa per qualche esercizio fisico, è anche andata da Fernanda per aiutarla nello stendere al meglio le gambe.

Antonella le ha fatto i complimenti per la sua forma fisica, Fernanda l’ha ringraziata. Dopo questo piccolo episodio le due donne sono andate insieme in confessionale con il sorriso e dandosi il cinque con la mano. Come ha detto Antonella, fino a due ore prima della lezione di fitness non si potevano sopportare ed era guerra aperta.

Invece, poi è tornato il sereno con il motto: lo sport unisce e fa fare pace. Fernanda l’ha anche ringraziata per averla aiutata con il suo dolore alla schiena e ha detto che d’ora in poi possono provare a fare esercizi insieme senza dover per forza parlare: “mute e toniche”. Quanto durerà, secondo voi, questa tregua?

I cambiamenti del GF Vip

In questa situazione di forte crisi per l’Italia, che il Presidente Conte ha dichiarato zona protetta almeno fino al 3 aprile, anche la tv ha subìto inevitabilmente dei cambiamenti. Ad esempio, sono stati sospesi dei programmi, come Domenica Live, Verissimo e CR4 – La Repubblica delle Donne.

Anche il GF Vip si trova in difficoltà. La puntata di mercoledì 11 vedrà Alfonso Signorini condurre da Milano e Pupo e Wanda Nara saranno in collegamento da Roma. Pare che verrà chiesto ai concorrenti se vogliono continuare oppure tornare a casa vista la situazione di emergenza.