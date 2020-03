Adriana Volpe e Andrea Denver GF Vip: cosa è accaduto dopo l’incontro col marito?

Al GF Vip il comportamento fra Adriana Volpe e Andrea Denver è cambiato dopo l’incontro col marito della conduttrice, scopriamo cosa è successo

L’atteggiamento di Adriana Volpe e Andrea Denver nelle ultime settimane sembra diverso da come lo era qualche tempo fa. Ultimamente la conduttrice ha avuto il permesso di comunicare con la sua famiglia e questo ha contribuito ad accentuare il cambiamento.

Nella scorsa puntata del reality come tutti hanno potuto vedere alla conduttrice è stata letto un messaggio inviato dal marito Roberto Parli. Nella lettera le consigliava apertamente di modificare il suo comportamento che stava suscitando polemiche.

Dalla lettura della lettera alla conduttrice sono piovute molte critiche su Parli, che attualmente si trova in Costa Rica con la figlia Gisele. Per giustificarsi Parli ha dovuto scrivere una seconda lettera in cui spiegava le motivazioni della prima. E probabilmente, per risolvere la questione familiare, è stato concesso alla Volpe di avere un contatto telefonico con la sua famiglia.

Adriana Volpe sembra più distante da Denver

Nessuno sa con esattezza cosa abbia spinto la produzione a concedere alla Volpe la possibilità di comunicare con la famiglia. E’ stato detto solamente che si trattava di motivi personali. Fatto sta che a partire da quel momento è cambiato l’atteggiamento della conduttrice nei confronti di Denver. I due durante la permanenza nella casa del GF Vip hanno instaurato un ottimo.

Denver sin dal primo momento è stato molto gentile con la conduttrice e ha anche ammesso apertamente che lei è la sua donna ideale. Quando ha pronunciato queste parole sui social si è scatenato il gossip, e molti li avrebbero voluti vedere insieme. Ma Adriana ha una famiglia a cui vuole molto bene e Denver è fidanzato, solo che lei non si è mai vista perché si trova in America.

La Volpe cambiata dopo la telefonata

Come detto in precedenza, l’atteggiamento della Volpe è cambiato dopo il contatto telefonico avuto con la famiglia. Adesso i due appaiono molto distanti e i telespettatori del GF Vip lo hanno notato. Infatti, coloro che seguono la diretta hanno visto come si comportano entrambi.

Soprattutto hanno notato che la Volpe ha meno slancio nei confronti di Andrea, il che vuol dire che qualcosa le è stato detto. La domanda che molti si pongono è infatti la seguente: cosa è stato detto ad Adriana nella telefonata?

Probabilmente lo scopriremo nella prossima diretta, oppure potremo avanzare delle altre ipotesi, ma comunque è vero, ora sono lontani!