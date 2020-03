Uomini e Donne: Giulio e Giulia ospiti in studio, i dubbi di Gianni Sperti

Giulio Raselli e Giulia D’Urso sono tornati a Uomini e Donne, ma Gianni Sperti ha avuto qualcosa da dire. Ecco che cosa è successo

Uomini e Donne: Giulio e Giulia tornano ospiti in studio

Nella puntata andata in onda su Canale 5 del trono classico di Uomini e Donne di lunedì 9 marzo Maria De Filippi ha fatto entrare in studio Giulio Raselli e Giulia D’Urso. La coppia è uscita da poco dal programma. Giulio ha avuto un lungo percorso prima di trovare l’amore. Prima ha corteggiato Giulia Cavaglia, è arrivato alla fine ma non è stato scelto.

Poi ha fatto il tentatore a Temptation Island e, infine, ha accettato di sedersi sulla sedia rossa. Dopo aver portato alla fine Giovanna Abate e Giulia D’Urso ha scelto quest’ultima. La nuova coppia di fidanzati è entrata in studio dopo un piccolo filmato che riassumeva il loro percorso e mano nella mano molto sorridenti e felici.

I dubbi di Gianni Sperti

Giulio ha detto che a distanza di due settimane lui e Giulia hanno preso una casa in affitto vicino a casa dei suoi genitori a Valenza e che dal giorno dopo, quando sarebbe arrivata la cucina, avrebbero iniziato ufficialmente la convivenza. Gianni Sperti è intervenuto subito facendo delle pesanti insinuazioni sulla coppia.

Innanzitutto ha ricordato il comportamento di Giulio, quando Giulia è arrivata in trasmissione. Lui sembrava completamente perso e le ha anche fatto un regalo costosissimo. Alla scelta lui le ha anche detto “ti amo” e solamente dopo due settimane sono andati a convivere. Tutto questo per l’opinionista è molto strano.

Giulio ha ribadito il fatto che sono cose che ha sentito in modo del tutto spontaneo e a sua difesa è intervenuta anche Tina Cipollari. Quest’ultima gli ha fatto presente che anche Lorenzo e Claudia sono andati a convivere dopo pochissimo tempo e Gianni in quell’occasione non ha detto niente. Inoltre, secondo la prorompente opinionista Gianni dovrebbe trovarsi una fidanzata e addolcirsi.

La reazione di Giovanna

Giovanna, dopo non essere stata scelta da Giulio, ha ricevuto la proposta di essere la nuova tronista. Quando la coppia è entrata in studio, lei li ha salutati e baciati entrambi non risparmiando alcune battutine come ad esempio: “questo è il saluto più vero di Uomini e Donne”.