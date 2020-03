Un posto al sole spoiler 11 marzo 2020, Fabrizio getta la spugna

La puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 11 marzo 2020 su Rai 3 si preannuncia interessante. Gli spoiler rivelano che assisteremo all’appuntamento numero 5458. L’attenzione si focalizzerà su Fabrizio e Marina ma anche su Vittorio e suo padre Guido. Per il giovane Del Bue la situazione precipiterà da un momento all’altro e ad un certo punto il ragazzo prenderà una decisione particolare.

Anticipazioni Un posto al sole, trama dell’11 marzo 2020

Continua il difficile periodo per il povero Fabrizio il quale, dopo essersi assunto la colpa dell’omicidio dello zio, si ritrova dietro le sbarre. Nessuna novità positiva sembrerà giungere al cospetto del Rosato e per questo motivo l’uomo comincerà a rassegnarsi all’idea di restare rinchiuso in carcere. Marina, ovviamente, lo supporterà e lo spronerà a reagire.

Del tutto fiero di suo figlio Vittorio, il quale si è incamminato verso un futuro da giornalista, il comandante dei vigili urbani non farà altro che pavoneggiarsi orgoglioso. Però Guido esagererà e finirà inevitabilmente per commettere uno passo falso imperdonabile. L’uomo cercherà di scusarsi con il figlio ma ogni parola non sortirà l’effetto sperato. Ad un certo punto vedremo Vittorio Del Bue prendere una scioccante decisione.

Spoiler Un posto al sole: Serena e Fabrizio si separano ufficialmente

Vittorio deciderà di abbandonare il lavoro con Michele per concentrarsi sul trasloco alle cantine insieme a Patrizio. Nella prossima settimana ne accadranno di cotte e crude che lasceranno i numerosi telespettatori della soap opera napoletana a bocca aperta. Marina scoprirà un dettaglio importantissimo che potrebbe aiutare Fabrizio a scagionarsi dalle accuse di omicidio.

Patrizio imporrà delle regole severe per regolare le visite di suo padre al seminterrato. Tutto ciò indispettirà Raffaele che organizzerà una simpatica vendetta. Niko apprenderà che la sua futura moglie gli ha tenuto nascosta l’iscrizione al concorso di magistratura. Come andrà a finire questa vicenda? Salteranno le nozze di Niko e Susanna?

Viola farà ritorno a Napoli per stare vicino alla sua famiglia in occasione della festa del papà. Però la situazione con Eugenio non sarà delle migliori dato che la tensione aleggerà nell’aria. Infine, nelle prossime puntate di UPAS assisteremo alla separazione ufficiale di Serena e Filippo. Per i due giungerà il momento di andare per la propria strada.