Uomini e Donne: Giulio Raselli si scusa con Giovanna, la reazione dell’ex corteggiatrice

Giulio Raselli si è scusato con Giovanna Abate per il comportamento avuto durante la scelta. Ecco come ha reagito l’ex corteggiatrice e ora nuova tronista

Uomini e Donne: Giulio Raselli si scusa con Giovanna

Nella puntata del trono classico di Uomini e Donne andata in onda lunedì 9 marzo su Canale 5 Maria De Filippi ha chiamato in studio Giulio Raselli e Giulia D’Urso. La coppia è appena uscita dal programma ed è già pronta per andare a convivere a Valenza, vicino casa di Giulio.

Il pubblico che ha assistito alla scelta si ricorderà bene che quando Giulio ha detto a Giovanna che non era la sua scelta è nato un piccolo scontro tra i due. Giulio l’ha mandata via piuttosto scocciato perché lei ha avuto una reazione di rabbia.

Ebbene, in questa occasione, in cui Giovanna era seduta sul trono, Giulio ha chiesto la parola a Maria per chiedere scusa alla sua ex corteggiatrice. Ha avuto modo di rivedersi, anche più volte, e doveva essere meno irruente con lei e rispettare i momenti vissuti insieme.

La reazione di Giovanna

Giovanna ha detto alla conduttrice che si aspettava che lui le chiedesse scusa perché riguardandosi chiunque avrebbe capito di avere avuto un comportamento fuori luogo. Ha accettato le scuse, ma ha detto che non cambierebbe nulla di quello che ha detto o fatto. Anzi, ha aggiunto che forse, se potesse tornare indietro, andrebbe via molto prima della scelta.

Le critiche

Gianni Sperti non ha mai visto di buon occhio la relazione tra Giulio e Giulia. Per l’opinionista è stato davvero troppo strano il loro percorso: appena Giulia è arrivata Giulio sembrava aver perso la testa per lei, le ha comprato un paio di scarpe costosissimo, l’ha scelta dicendole che la ama e dopo due settimane hanno già casa per andare a convivere.

Anche nel web ci sono state tante critiche e tanti dubbi su Giulio. Carlo aveva mosso qualche insinuazione parlando di cene con agenti e manager. Sui social, appena dopo la scelta, Giulio ha iniziato a lavorare con un manager che è lo stesso di Giulia. Insomma, sembra che le cose non siano state così spontanee dopo tutto. Oppure no? Si tratta solamente di un caso?