Uomini e Donne, anticipazioni 11 marzo: Gemma in lacrime in uno studio vacante

Primo appuntamento settimanale del parterre senior di U&D

Oggi pomeriggio mercoledì 11 marzo 2020, dopo la soap opera Una Vita su Canale 5 va in onda il primo appuntamento settimanale del Trono over di Uomini e Donne. Dopo le prime due puntate col Trono Classico, il dating show di Maria De Filippi darà ai telespettatori le ultime informazioni su Gemma Galgani.

Ma anche sugli altri protagonisti del parterre senior. C’è da sottolineare che per la prima volta in assoluto la registrazione effettuata domenica scorsa è avvenuta senza pubblico in studio per l’emergenza Coronavirus.

Spoiler Trono over: discussione tra Tina e Gemma

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio del Trono Over di Uomini e Donne fornite dai canali social del dating show di Maria De Filippi vedrà Gemma Galgani in lacrime. Stando al video fornito nelle ultime ore non mancheranno nemmeno le continue bordate da parte dell’opinionista frusinate Tina Cipollari.

Infatti, durante la nuova sfilata dal titolo “Solo per i tuoi occhi”, la padrona di casa senza nessuno al suo fianco, rivelerà a proposito della dama piemontese che quest’ultima è un po’ triste perché non riceve corteggiatori da qualche settimana. A quel punto l’ex fiamma di Giorgio Manetti scoppierà a piangere davanti a tutti, mentre la collega di Gianni Sperti affonderà definitivamente la rivale con le seguenti parole: “Trovami una lacrima su questi occhi”.

Uomini e Donne: Veronica a Valentina A. si contendono il giovane Andrea

Secondo gli spoiler della puntata di oggi, 11 marzo 2020 del parterre senior di Uomini e Donne, rivelano che Barbara De Santi parteciperà al dating show in collegamento, mentre in studio Veronica farà una clamorosa rivelazione su un cavaliere. Di cosa si tratta? Andrea in settimana è uscito con Valentina Autiero, ma la Ursida sgancerà una bomba. Infatti dirà che c’è stato bacio dato dal corteggiatore in riva al mare.

Le due protagoniste del Trono over si dichiareranno guerra aperta? Inoltre i telespettatori di Canale 5 assisteranno ad una nuova accesa lite tra Gemma Galgani e la De Santi. La dama piemontese la definirà poco spontanea e la maestra non resterà a guardare replicando in modo duro. Ecco la clip anticipazione fornita dal portale web Witty tv: