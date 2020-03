Uomini e Donne, Daniele Dal Moro è in lacrime. Ecco il motivo

Daniele è in lacrime

La puntata di oggi, martedì 10 marzo, è stata dedicata al Trono Classico. Maria De Filippi ha spiegato che Daniele Dal Moro ha voluto fare personalmente i provini alle corteggiatrici. Non le ha messe a proprio agio con il suo atteggiamento distaccato e provocatorio.

Ad una ha chiesto di salire sulla bilancia per vedere il reale peso. Nonostante le ragazze non abbiano detto nulla, Giovanna Abate è intervenuta per criticare le sue modalità di scelta. Per questo motivo ha avuto inizio una discussione tra i due. Secondo fonti attendibili pare che avrà una lite con un altro presente nello studio e alla fine andrà piangendo dietro le quinte.

Volano insulti tra Daniele e Gianni

Daniele è in lacrime a causa di uno scontro verbale con Gianni Sperti. Quest’ultimo ha sottolineato il suo disappunto nel vedere sempre il suo spiccato narcisismo. Durante l’esterna con Angelica non ha fatto altro che parlare di sé, soffermandosi poco su chi aveva di fronte.

Al termine della visione ha espresso suo parere, dunque Daniele l’ha insultato pesantemente. Come se non bastasse gli ha consigliato di cambiare mestiere perché i suoi interventi sono inutili e del tutto fuori luogo. A quel punto l’opinionista ha risposto allo stesso modo. Per fortuna non c’è stato un contatto fisico tra i due, ma la tensione ha preoccupato i presenti. Alla fine Daniele è tornato nel suo camerino in lacrime.

Molti credono che abbandonerà il trono mentre altri sperano che porti avanti il suo percorso. I suoi modi di fare non piacciono alla maggior parte del pubblico. In effetti non mostra di avere tatto con coloro che vanno a corteggiarlo. Nella puntata di oggi ha mandato via una ragazza solo perché ha avuto da ridire su un suo mancato gesto. Riuscirà a trovare l’anima gemella?

‘Tu sei abituato alla televisione mentre loro sono alla prima esperienze’

Angelica è sicuramente una delle preferite di Daniele. Se la settimana scorsa l’ha portata a cena per vedere come si comporta a tavola, stavolta ha voluto testare le sue doti di casalinga.

Il tronista veronese ha ammesso di stare bene in sua compagnia e ciò è testimoniato dal fatto che è stata l’unica che ha portato in esterna. Rosy, la voce del pubblico presente nello studio, gli ha puntato il dito contro dicendo che deve scendere dal piedistallo.