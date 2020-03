Giorgio Manetti vuota il sacco: “Io e Tina Cipollari abbiamo avuto una storia? Ecco è successo realmente…”

Giorgio Manetti risponde a Kikò Nalli

A distanza di tempo Giorgio Manetti ha deciso di replicare a Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari. Il gabbiano fiorentino che da due anni non è più all’interno del Trono over di Uomini e Donne ha voluto dire la sua su una presunta relazione con l’opinionista frusinate.

Era stato lo stesso parrucchiere romano a porre qualche dubbio sul rapporto tra la vamp frusinate e l’ex cavaliere ce per nove mesi è stato il fidanzato di Gemma Galgani. Una versione in parte confermata da Manetti precisando però che erano uniti solo da un’amicizia.

Il vero rapporto tra il gabbiano e Tina Cipollari

Intervistato dal magazine di gossip Tutto, Giorgio Manetti ha replicato alle presunte insinuazioni fatte tempo fa da Kikò Nalli. Quest’ultimo tempo fa aveva detto di essere a conoscenza di alcuni apprezzamenti e di una forte amicizia, comunque non si possono mettere le manette a nessuno. Ora è arrivata la replica del gabbiano toscano che senza girarci attorno ha detto che sono tutte cavolate.

In poche parole l’ex cavaliere del parterre senior di Uomini e Donne non vuole passare per quello che sfascia le famiglie. Poi parlando dell’opinionista Tina Cipollari lui ha confidato che sono legati da una grande amicizia, si stimano entrambi e si sono sempre visti alla luce del sole. Inoltre ha confidato di recarsi spesso nel ristorante fiorentino di Vincenzo Ferrara, compagno della vamp, definendolo una brava persona.

Il nuovo progetto di Giorgio Manetti e le parole contro Gemma Galgani

Nel corso della lunga intervista per Tutto Giorgio Manetti ha dato qualche anticipazione sul suo futuro professionale. Ha un progetto che partirà a breve negli Stati Uniti d’America. Di cosa si tratta? In pratica a fine maggio uscirà un cortometraggio in cui sarà protagonista, reciterà in inglese e lo presenterà a Los Angeles.

Qualche settimana fa l’ex cavaliere era tornato a parlare di Gemma Galgani e non era stato clemente con lei. Intervistato da Uomini e Donne Magazine aveva confidato che lui è felice con la sua compagna, invece la dama torinese è ancora lì, da dieci anni, a cercare l’amore.