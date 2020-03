George Clooney stroncato dalla ex: “Sesso con lui? A letto non…”

George Clooney pare proprio non aver lasciato un buon ricordo alla sua ex Sarah Larson. I due sono stati insieme molti anni fa ed è stata proprio la diretta interessata, dopo la fine della loro storia d’amore, a rilasciare delle dichiarazioni decisamente poco lusinghiere nei confronti del divo di Hollywood.

La rivelazione della ex di George Clooney

A riportare l’indiscrezione, ai tempi, è stato il giornale Star Magazine. Larson è stata infatti sentita in un locale sardo parlare proprio dell’attore e avere per lui un trattamento tutt’altro che felice. La donna ha infatti confidato agli amici le abitudini a letto di Clooney, etichettandolo come una schiappa che ostenta un’aria da sexy symbol. “Più di una volta non ce la faceva proprio”. Con queste parole, pare, l’ex ha definitivamente smontato l’ego del suo ex. (Continua dopo la foto)

L’attore ha messo la testa a posto con Amel

Dopo anni di singletudine incallita e donne bellissime che si sono susseguite nella sua vita, l’attore Hollywoodiano ha finalmente messo la testa a posto, contro anche tutti i pronostici dei suoi amici, che in modo goliardico in questi anni hanno continuato a prenderlo in giro, convinti che mai potesse arrivare a metter su famiglia.

Ed invece, il divo, è andato contro ogni pronostico. Oggi vive con la sua bellissima compagna, con la quale fa coppia da almeno tre anni. Dal loro amore sono nati anche due splendidi gemelli, bimbi arrivati in tarda età che George ama incondizionatamente.

La storia con Elisabetta Canalis

Si può dire, però, che tra tutte le donne con cui George ha avuto una storia, Elisabetta Canalis, la meravigliosa ex velina di Striscia La Notizia, resta la ex a cui il pubblico si è più affezionato. I due hanno vissuto una storia d’amore bellissima, terminata però improvvisamente dopo due anni. Un addio che ha infranto il cuore di numerosi fan, che attendevano le nozze tra i bellissimi.

Sentimentalemente hanno voltato definitivamente pagina: Clooney ama la bellissima avvocatessa Amal, dalla quale ha avuto due splendidi figli, due gemellini per l’esattezza, mentre l’ex Velina si è trasferita a Los Angeles per amore, dove vive con il famoso medico chirurgo Brian Perry, dalla quale anche lei ha avuto una meravigliosa bimba che le somiglia molto, Eva Sky.