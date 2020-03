Oroscopo Branko 13 marzo 2020: Ariete innamorato, Vergine confusa

L’oroscopo di Branko del 13 marzo è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per il vostro segno zodiacale. Per i nativi dell’Ariete è una giornata piena d’amore, invece, per le persone nate sotto il segno della Vergine è confusa. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di venerdì per i 12 simboli zodiacali.

Branko oroscopo 13 marzo da Ariete a Gemelli

Ariete – Marte e Plutone, in questa giornata, governano il vostro segno e risvegliano emozioni intense, sensazioni, sogni. Siete talmente innamorati del vostro coniuge che vorreste sposarlo di nuovo. Confidate questi sentimenti anche si vostri figli e non dare nulla per scontato.

Toro – Se non volete cadere nella malinconia o nella rabbia per non aver fatto ancora tutto ciò che avevate programmato, contattate gli amici e sfogatevi. I single potrebbero trovare un nuovo amore sui social network. Attenzione alla gola.

Gemelli – Luna in Scorpione vi rende lucidi e brillanti, e vi aiuta ad aggirare gli ostacoli che possono nascere nel campo pratico. Venere vi aiuta ad evitare conflitti nel matrimonio e Marte fa le fusa come un gattino innamorato.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Luna in Scorpione aggiunge un po’ di veleno alla coinvolgete passionalità per rendere il vostro rapporto d’amore più eccitante. Non mancano occasioni nel lavoro e negli affari, riuscite a guadagnare. I conflitti coniugali si possono superare tranquillamente.

Leone – Anche se Giove è nel punto più concreto del vostro cielo, dovete aspettare ancora un po’ prima di raggiungere il successo. Non sfidate Luna e Venere, altrimenti si vendicano. D’altronde avete tanto da recuperare.

Vergine – La confusione regnerà sovrana per gli altri giorni, per tale motivo dovete concedervi relax. Dovete assumere un atteggiamento diverso da parte vostra e avere una diversa prospettiva e disponibilità in certi casi. Quella che avrete oggi nel rapporto d’amore.

Previsioni di venerdì 13 marzo da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Molti vi descrivono come una persona gentile, frivola e soprattutto calcolatrice. Luna in Scorpione è molto buona, ma domenica 15 e lunedì 16 marzo ci sarà una fase ancora più forte, fate un progetto. I rapporti con i giovani, figli e nipoti devono essere migliorati.

Scorpione – Luna nel vostro segno è l’ultima della stagione invernale. Al prossimo ritorno, l’8 aprile, troverà Marte e Saturno in quadratura. Approfittate di questa giornata per risolvere molte cose con i collaboratori, soci, coniuge e gli ex della vostra vita. Il vostro amore è al centro dell’interesse di tutte le stelle.

Sagittario – In questa giornata non avete l’ispirazione giusta per l’amore. A volte succede, non c’è nulla di male. Alleggerita la serata parlando di sport, arte, musica, o magari moda. Se è passato troppo tempo dal giorno delle vostre nozze, dovete dare uno scossone al vostro matrimonio.

L’oroscopo di Branko del 13 marzo da Capricorno a Pesci

Capricorno – Avete libertà nelle iniziative personali, nel lavoro e in affari. Molte persone hanno fiducia in voi e questo vi conforta. Luna in Scorpione, è risaputo, vi rende irresistibili.

Acquario – Non lasciatevi infastidire dalle cose che non vi piacciono. In questa giornata la Luna è davvero prepotente, potrebbe spingervi oltre al limite e dire ciò che dovete dire lunedì. Ciò che vi crea problemi non è la Luna in sé ma l’opposizione che dallo Scorpione forma con Urano in Toro, aspetto che disturba la salute.

Pesci – In questa giornata, Saturno rende affascinanti tutti voi del segno, non dà peso all’età. Le coppie davvero innamorate possono procedere con i progetti a due. Parlando di lavoro e di affari, vi conviene aspettare il ritorno di Mercurio nel vostro segno. A breve.