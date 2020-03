Amadeus costretto a prendere una sofferta decisione: il destino dei Soliti Ignoti – Il Ritorno

Sospese le registrazioni dei Soliti Ignoti – Il Ritorno

Nelle ultime ore il Governo ha emanato nuove norme per frenare l’avanzarsi del Coronavirus, un’emergenza sanitaria che da tre settimane sta mettendo in ginocchio il nostro Paese. Per questo motivo molte trasmissioni televisive si sono trovate a chiudere o modificare la loro programmazione. Tra queste anche Soliti Ignoti – Il Ritorno di Amadeus.

Infatti, come anticipato dal portale TvBlog, le registrazioni del game show dell’access prime time di Rai Uno programmate per oggi, mercoledì 11 marzo 2020, sono state sospese. Quindi tutti gli ignoti e i concorrenti che si dovevano recare presso il Teatro delle Vittorie a Roma per prendere parte agli appuntamenti che sarebbero state registrate oggi pomeriggio e poi trasmesse sul piccolo schermo la settimana prossima, sono stati bloccati.

Amadeus come altri suoi colleghi costretto a fermarsi

Ebbene sì, anche Amadeus è costretto a fermarsi e non potrà registrare almeno per le prossime settimane i Soliti Ignoti – Il Ritorno. Quindi, con molta probabilità i vertici della Rai una volta esaurite tutte le puntate già registrate.

Oppure manderà in onda delle repliche, oppure sostituire il quiz tv con gli ignoti con altri programmi come Techetechetè o altro. C’è da sottolineare che al momento le nostre sono solo delle ipotesi e non c’è nulla di confermato per quanto riguarda la contro programmazione.

Rivoluzione in Rai e Mediaset per l’emergenza Coronavirus

Ma l’emergenza Coronavirus non ha rivoluzionato solamente Soliti Ignoti – Il Ritorno di Amadeus con la sospensione delle registrazioni. Infatti per precauzione i vertici di Viale Mazzini hanno dato lo stop anche allo storico programma d’approfondimento Porta a Porta. Ma il padrone di casa Bruno Vespa non l’ha per niente presa bene. Il giornalista, infatti, ha definito questo provvedimento molto grave e pretestuoso.

Nel frattempo altre trasmissioni dia della Rai che Mediaset in onda nel day tie cercano di andare avanti con gli studi completamente vuoti e con pochi ospiti. La situazione è molto delicata ma per il bene del nostro Paese e per scrollarci questa epidemia bisogna fare tutti dei grandi sacrifici.