Colpo di tosse scatena il panico in studio: Striscia la Notizia mostra la gaffe ad Agorà [FOTO]

Le nuove disposizioni a Striscia la Notizia per l’emergenza Coronavirus

Da tre settimane in Italia si vive con l’ansia a causa dell’emergenza Coronavirus. Le limitazioni imposte dal Governo non riguardano solo ai cittadini ma anche le trasmissioni televisive.

Infatti prima a Molano e Cologno Monzese e poi Roma, i programmi ancora in onda sono privi di pubblico. Inoltre gli ospiti e gli stessi conduttori non devono vedere dei contatti diretti e distanziarsi l’uno dall’altro per almeno un metro.

Anche Striscia la Notizia si è dovuta adattare e l’ingresso dei nuovi presentatori non è stato come le passate stagioni. Infatti Michelle Hunziker e Gerry Scotti non si sono potuti salutare come il solito. E a proposito del tg satirico di Antonio Ricci, di recente è stato mostrato un filmato contenente una clamorosa gaffe.

La clamorosa gaffe ad Agorà

Ebbene sì, a Striscia la Notizia non è per niente passata inosservata la clamorosa gaffe di Federico Geremicca in diretta ad Agorà, programma d’approfondimento in onda su Rai Tre. Nelle anticipazioni la padrona di casa Serena Bortone, possibile nuova conduttrice de La vita in diretta ha illustrato ai telespettatori da casa le buone abitudini da seguire per evitare il contagio di Coronavirus. Ricordiamo, infatti, che da due giorni l’intera Penisola è una zona chiusa, quindi si può circolare solo in casi estremi. (Continua dopo la foto)

Federico Geremicca tossisce in diretta portandosi le mani alla bocca

A quel punto la conduttrice di Agorà Serena Bortone non ha nemmeno fatto in tempo a dire che tra le regole contro il Coronavirus c’è quella di starnutire o tossire nella piega del gomito, che il suo ospite commettere la gaffe.

Infatti Federico Geremicca ha fatto l’esatto opposto: inquadrato dalla regia lo si vede mentre copre la bocca con le mani durante un colpo di tosse. “Che tempismo anche per questo conviene restare a casa si evitano brutte figure”, ha commentato il tg satirico Striscia la Notizia durante il servizio.