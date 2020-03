“E’ morta…?”: Paolo Bonolis, la battutaccia su Barbara D’Urso ad Avanti un altro

Paolo Bonolis lancia una frecciata a Barbara D’Urso

Anni fa si era parlato di un possibile contrasto tra Paolo Bonolis e Barbara D’Urso. Erano stati i due a smentire ogni voce durante una puntata speciale di Avanti un altro dove Carmelita è stata ospite insieme al compianto Fabrizio Frizzi.

Nonostante i due siano in ottimi rapporti, il conduttore romano non perde mai occasione per lanciare delle frecciatine alla collega napoletana. Inoltre quest’ultima al termine di Pomeriggio Cinque continua a non lanciare il game show del professionista romano.

Nella puntata di ieri un giovane concorrente ha rivelato di essere protagonista di avvenimenti strano e ad un tratto ha confidato di vedere Barbarella come una specie di divinità, al punto che ha scritto una preghiera in suo onore. A quel punto l’amico di Luca Laurenti in tono ironico ha detto: “Ha scritto una preghiera per Barbara D’Urso? Ma perché è morta? Lei è completamente fulminato!”.

Grande divertimento al game show Avanti un altro

Il secondo appuntamento settimanale di Avanti un altro è stato particolarmente divertente. Paolo Bonolis, Luca Laurenti e tutta la squadra del game show fanno trascorrere un’ora di sana allegria in un momento così tragico come quello che sta attraversando l’Italia.

Dopo aver avuto alla sua corte una studentessa in Lingue, il conduttore romano si è ritrovato davanti un ragazzo che si definisce una vera e propria calamità della sfortuna. Ovviamente il marito di Sonia Bruganelli ha approfittato della sua presenza per metter su un siparietto. Infatti primo lo ha mandato a quel paese allontanandolo dallo studio per poi chiamare lo Iettatore dicendogli di essere più sicuro al suo fianco.

Paolo Bonolis rimprovera un concorrente ad Avanti un altro

Sempre il giovane concorrente di Avanti un altro ha fatto perdere le staffe a conduttore romano Paolo Bonolis. Il motivo? In pratica durante la presentazione il ragazzo ha detto che nei suoi primi vent’anni di vita ha raccolto solo sf*ga. A quel punto il collega di Luca Laurenti si è arrabbiato replicando così: “No, eh no Non puoi dire di avere sfortuna a vent’anni! Li avessi io farei una guerra!”.