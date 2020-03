Sara Shaimi di Uomini e Donne svela fuori onda: una grande paura e pesanti insinuazioni

La tronista di Uomini e Donne Sara Shaimi si è lasciata molto andare in un intervista fuori dal talk show. La ragazza si è messa a nudo rivelando le sue più grandi paure e tutto quello che pensa dei suoi corteggiatori. Nel corso dello sfogo, però, la protagonista non ha potuto fare a meno di lanciare qualche frecciatina contro Giovanna.

Entrambe le ragazze non sono mai andate troppo d’accordo. Ad animare la loro rivalità sono soprattutto i corteggiatori, che non sanno più da che parte stare. Per questo motivo, vediamo come si è sfogata l’Italo-marocchina.

Lo sfogo di Sara Shaimi contro i corteggiatori

Sara Shaimi di Uomini e Donne non sta vivendo un periodo semplicissimo. La ragazza ha spiegato di essere molto turbata in quanto non riesce a lasciarsi andare con i suoi corteggiatori. A fomentare le sue paure sono gli stessi ragazzi che, purtroppo, stanno continuando ad assumere degli atteggiamenti altalenanti. La protagonista ha parlato innanzitutto di Sonny e di come sia rimasta delusa di vederlo uscire con Giovanna.

In tutti questi giorni aveva creduto di aver costruito qualcosa di particolar con lui ma, a quanto pare, si è sbagliata. Inoltre, ha parlato anche di Giovanni ed ha detto che di lui è rimasta molto spiazzata. Oltre che essere un bellissimo ragazzo, infatti, sta dimostrando di avere anche un bel carattere. Per quanto riguarda Matteo, invece, da lui è attratta specie per il fatto che rappresenta un ideale di ragazzo completamente diverso dai suoi standard.

L’ostilità con la rivale di Uomini e Donne Giovanna

Lui, infatti, è molto bravo e accondiscendente, al punto da dare l’idea di essere il classico bravo ragazzo. Nel corso dello sfogo Sara Shaimi ha parlato anche della sua rivale a Uomini e Donne. In particolar modo, ha detto di aver molto apprezzato Giovanna quando ricopriva il ruolo di corteggiatrice. Il suo punto di vista, però, è diametralmente cambiato quando si è seduta sul trono rosso.

A suo avviso, infatti, ha cambiato atteggiamento ed ha cominciato a sentirsi una super donna. Inoltre, il fatto che molti corteggiatori siano divisi tra loro due non appiana sicuramente le divergenze. Infine, Sara ci ha tenuto a lanciare una sorta di appello a tutti i ragazzi che sono lì per lei. Nel caso specifico, si augura che riescano a dimostrarle un interesse sincero e non si ostinino a fare le prime donne.