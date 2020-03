Bianca Guaccero spaventa i fan:: “Sto male…” ecco che cos’ha (FOTO)

Bianca Guaccero sta generando un po’ di preoccupazione nei numerosi fan che la seguono a causa delle sue condizioni di salute. A partire da domenica pomeriggio, la conduttrice ha informato tutti i suoi follower circa un malore che l’ha spinta a non prendere parte a Detto Fatto. Adesso sono passati tre giorni, ma le sue condizioni sono ancora critiche.

Considerando il periodo storico nel quale riversa l’Italia, moltissime persone hanno cominciato ad inondare di domande la diretta interessate. Tutti si sono preoccupati credendo fosse risultata anche lei positiva al Coronavirus, per tale ragione è stato doveroso un chiarimento.

Bianca Guaccero e i problemi allo stomaco

Il Coronavirus, purtroppo, sta condizionando la vita di tutti gli individui e non solo. Molti programmi televisivi sono stati costretti ad adottare delle misure molto rigide per adattarsi alle ultime disposizioni governativo. Nel corso della giornata di domenica pomeriggio, Bianca Guaccero ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram nel quale ha annunciato di non stare bene con lo stomaco e la pancia. Nel caso specifico, ha dichiarato di essere affetta da una gastroenterite.

Da quell’annuncio, però, sono trascorsi altri tre giorni, durante i quali la conduttrice ha continuato a disertare Detto Fatto. I fan hanno, quindi, cominciato a preoccuparsi chiedendole cosa le fosse accaduto. All’ennesimo messaggio allarmato, la donna ha pubblicato un lungo post in cui ha chiarito tutto.

Il chiarimento sul Coronavirus

Bianca Guaccero ha confessato di stare molto male, tuttavia, non è affetta da Coronavirus. La protagonista ci ha tenuto a fare questa precisazione, che per lei è doverosa. Inoltre, ha aggiunto che non avrebbe avuto alcuna vergogna a confessare di essere positiva al virus nel caso in cui questa fosse stata la verità.

In seguito, la showgirl è andata maggiormente nello specifico dei suoi problemi di salute ed ha detto che esistono anche altri malanni di stagione in questo periodo. Pertanto, lei si è beccata una gastroenterite molto forte che la sta costringendo a stare a casa. In un’altra circostanza, probabilmente, avrebbe affrontato con maggiore leggerezza la situazione. In un periodo così difficile come questo, però, è importantissimo tenere alte le difese immunitarie, pertanto, ha preferito rimanere a casa per riprendersi al meglio.