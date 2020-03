Uomini e Donne, anticipazioni: Armando Incarnato chiede scusa a Veronica Ursida, la reazione della dama

Veronica ha ricevuto le scuse di Armando nella nuova registrazione, ma ecco che cosa è successo

Uomini e Donne: Maria De Filippi furiosa con Armando Incarnato

Nell’ultima puntata andata in onda su Canale 5 del trono over di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha perso la pazienza nei confronti di Armando Incarnato. Ecco come sono andate le cose.

Veronica ha accettato il corteggiamento di Andrea, arrivato in studio per lei, ma mentre si trovava al centro dello studio per raccontare come stava andando la frequentazione, Armando l’ha attaccata pesantemente. Il napoletano ha detto di essere sicuro che lei ha rapporti intimi con un uomo, al di fuori della trasmissione, che è impegnato. Veronica è scoppiata a piangere, stanca di queste cattiverie nei suoi confronti, ma Armando continuava a prendersi gioco di lei.

Maria De Filippi, ad un certo punto, ha perso la pazienza e ha iniziato ad urlare contro Armando. La padrona di casa gli ha ordinato di smetterla. È stanca di vedere che lui riserva lo stesso trattamento a tutte le donne, ovvero che appena arriva al dunque inizia ad attaccarle e a farle piangere.

Anche in quella occasione, davanti ad una donna che piange, lui continuava a deriderla e a continuare a rivolgerle delle accuse vergognose, non tenendo conto che il figlio la guarda da casa. Maria gli ha anche suggerito di fare il lavoro della redazione a questo punto dal momento che sa tutto di tutti. Poi, furiosa, ha chiesto scusa e se ne è andata dallo studio.

Armando chiede scusa, la reazione di Veronica

Sui social Armando si era mostrato molto sicuro di sé e convinto delle proprie idee tanto da rispondere a tono a molti che lo hanno criticato. Invece, nella registrazione dell’8 marzo, ha avuto un atteggiamento completamente diverso. Il cavaliere non solo era presente in studio nonostante il litigio con Maria, ma ha anche chiesto scusa a Veronica per aver esagerato.

Da quello che si apprende dal web, però, pare che la dama non abbia voluto accettare le sue scuse. Forse perché ha letto tutto quello che Armando aveva scritto sui social con il suo solito modo arrogante e antipatico?