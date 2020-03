Sei un pezzo di ….’: Barbara D’Urso perde il controllo a Pomeriggio Cinque, ecco cosa è successo

Barbara D’Urso perde il controllo a Pomeriggio 5 e sbotta in diretta

Barbara D’Urso continua la sua messa in onda pomeridiana senza pubblico in studio. Durante la diretta di Pomeriggio 5, trasmessa l’11 Marzo, la conduttrice televisiva ha dato molto spazio alla cronaca. Ovviamente in un momento così delicato dove tutto il paese è diventato ormai zona rossa, Barbara non ha potuto non parlare del Coronavirus.

Dopo le ultime disposizioni imposte dal Governo che le vietano ospiti in studio, sta cercando di tutelare anche i suoi collaboratori durante i servizi. E proprio durante un servizio dedicato alla morte di Teresa di Quarto, Barbara si è ricordata di un altro grave fatto accaduto a Napoli. Precisamente nell’ospedale Cotugno, un uomo stanco di aspettare in fila per il tampone ha sputato in faccia al medico. Un atteggiamento che non è affatto piaciuto a Barbara D’Urso che in diretta televisiva non le ha mandate a dire…

Barbara D’Urso si arrabbia in diretta

Barbara D’Urso dopo aver dato voce al fratello di Teresa, risultata positiva al Coronavirus, ha perso completamente la testa. Parlando di un altro fatto di cronaca che riguarda l’ospedale di Napoli, la conduttrice di Pomeriggio 5 si è arrabbiata scagliandosi contro il protagonista dello spiacevole evento sopra citato.

Stanco di aspettare, innervosito dalla possibilità di aver contratto il coronavirus, ha aggredito i medici dell’ospedale Cotugno e poi gli ha sputato in volto. Costringendoli, ovviamente, ad effettuare controlli e di conseguenza ad una quarantena. Un atteggiamento che ha fatto imbestialire non solo tutti i cittadini, ma ha indignato anche Barbara D’Urso.

Le dure parole della conduttrice

Senza giri di parole, Barbara D’Urso si è scagliato contro l’uomo accusandolo giustamente di aver mancato di rispetto non solo ai medici ma anche a tutta la popolazione italiana. “Stiamo vivendo un momento molto drammatico e i dottori sono le uniche persone che possono salvarci la vita”, ha affermato con rabbia. “Sei una persona senza cuore, una vergogna sei un pezzo di… nulla”, ha detto ancora…

In un momento così delicato dove c’è già una forte emergenza non solo per il coronavirus ma anche perchè manca il personale, bisogna avere coscienza e sopratutto rispetto..