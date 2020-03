Pipistrelli essiccati sul balcone, sangue ovunque: segnalazione a Trani contro cinesi (Foto e Video)

Situazione di tensione a Trani dopo una segnalazione esperita alle forze dell’ordine circa dei pipistrelli essiccati sul balcone di un appartamento. Sono intervenute sul posto forze dell’ordine e scientifica per far luce sulla questione.

Pipistrelli essiccati sul balcone: ore di tensione a Trani

I pipistrelli essiccati sul balcone si trovano presso un appartamento sito in Piazza Dante. Lo stendono era messo in bella vista, come spiega anche il Quotidiano. Dopo la segnalazione sono accorse sul posto le autorità.

Dalle prime ricostruzioni sull’accaduto, pare che nell’appartamento viva una schiera di cinesi. La famiglia è stata anche sentita dal le forze dell’ordine. Hanno infatti dichiarato che non si tratta di pipistrelli bensì di cosce di pollo sottoposte a processo di essiccazione. Per tale ragione sarà necessario un esame approfondito della scientifica, per stabilire effettivamente di che tipologia animale si tratti. Sono attimi di tensione a Trani, in vista dei primi allarmi che all’inizio della questione coronavirus furono dati circa il consumo di animali esotici, come i pipistrelli.

Necessario l’intervento delle autorità

Dinanzi all’evidenza, qualcuno ha segnalato la situazione alle forze dell’ordine, che sono accorse sul posto accompagnate dalla sezione Scientifica. Dopo aver appianato la tensione creatasi in loco, i carabinieri sono intervenuti nello stabile. Una delle donne che abita nell’appartamento ha rimosso i pipistrelli essiccati sul balcone. Mel frattempo è stato disposto che si effetti la sanificazione della strada da parte dell’AMIU. Questo a causa del sangue che è potuto eventualmente colare lungo le pareti. (Continua dopo la photo Gallery)

1 di 4

La dichiarazione del Sindaco di Trani

Sulla questione si è espresso anche il sindaco di Trani Amedeo Bottaro. Dal suo racconto è emerso che alcuni passanti si erano accorti di questi pipistrelli essiccati sul balcone, appartenente ad un appartamento abitato da cinesi. Un drone ha ripreso le immagini dall’alto proprio per dare conferma alle autorità di quanto segnalato da queste persone.

Doveroso è stato dunque l’intervento della sezione scientifica e dell’ASL di Trani, anche perché pare che sia colato del sangue lungo le pareti dell’appartamento. Il primo cittadino ha tranquillizzato i di e i cittadini che la situazione è sotto controllo. Si attende di stabilire solo che tipo di animale fosse quello appeso. Bottaro ha colto l’occasione per ricordare che l’essiccazione degli animali è proibito dalla legge.