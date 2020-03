Elisa Isoardi in grosse difficoltà a La prova del cuoco: ecco cosa è successo

Grande difficoltà per Elisa Isoardi nel cooking show di Rai Uno

L’emergenza Coronavirus nel nostro Paese sta mettendo in grosse difficoltà anche la messa in onda di alcune trasmissioni. Unica valvola di sfogo per tutte quelle persone che sono obbligate per il loro bene a rimanere a casa. Infatti a causa dei limitati spostamenti gli addetti ai lavori de La prova del cuoco sono sempre meno.

Infatti ad inizio puntata di mercoledì 11 marzo la padrona di casa Elisa Isoardi ha detto di essere sempre meno in studio ma loro resisteranno. Poi la conduttrice piemontese ha presentato i suoi due ospiti vip, ossia Anna Falchi che è abbinata alla squadra del pomodoro rosso, Ma anche Monica Leofreddi associata a quella del peperone verde.

Le parole di Anna Falchi e Monica Leofreddi

L’impossibilità di arrivare nello studio romano de La prova del cuoco ha fatto sì che Natale Giunta era collegato dalla sua amata Palermo, mentre Daniele Persegani dalla provincia di Piacenza. La padrona di casa del cooking show di Rai Uno, ossia Elisa Isoardi ha avuto un grande supporto da parte di Anna Falchi.

Quest’ultima, infatti, vestita di rosso come la squadra che rappresentava ha detto questo: “Oggi, Elisa, io sono qui soprattutto per te, perché vedo lo studio sempre più vuoto, perciò voglio supportarti”.

Mentre la rivale in gioco Monica Leofreddi ha affermato di essere uscita di casa solo per venire da lei in trasmissione. Poi ha ammesso che non vede da tanti giorni nemmeno sua madre, ma è giusto così, ognuno di noi dobbiamo aiutarci in questo periodo.

Il messaggio di Elisa Isoardi a La prova del cuoco

Nel terzo appuntamento settimanale del cooking show La prova del cuoco, la conduttrice Elisa Isoardi, rimasta quasi sola in studio, ha definito questo momento che sta attraversando l’Italia davvero molto difficile. Inoltre la collega di Claudio Lippi ha sottolineato anche che per questa ragione tutti loro vogliono stare accanto al pubblico da casa facendo compagnia con la trasmissione culinaria per un’ora e mezza.