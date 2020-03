Bufera contro Giulia De Lellis: ha donato 20 euro per la raccolta fondi? Lei spiega tutto

In un clima così pesante e delicato nel quale riversa l’Italia c’è comunque chi ha il tempo e la voglia di sollevare polemiche. Nelle ultime ore, infatti, Giulia De Lellis è finita al centro di una bufera a seguito della raccolta fondi lanciata da Chiara Ferragni e Fedez.

Numerose persone hanno accusato la ragazza di aver donato solo 20 euro per l’iniziativa e la cosa ha immediatamente generato il caos. Per tale ragione, durante una diretta su Instagram, la diretta interessata ha chiarito ogni dubbio.

L’iniziativa degli influencer per il Coronavirus

A causa dell’emergenza Coronavirus alcuni personaggi famosi hanno deciso di lanciare delle raccolte fondi per incentivare le persone a fare donazioni agli ospedali del paese. I primi volti noti promotori di questa iniziativa sono stati Chiara Ferragni e Fedez, i quali si sono resi protagonisti di una cospicua donazione pari a 100 mila euro. I due, però, non sono stati gli unici a compiere un gesto così genuino e generoso.

Molti altri hanno seguito il loro esempio ed hanno scelto delle strutture ospedaliere specifiche a cui donare il proprio denaro. Ebbene, tra questi, anche Giulia De Lellis ha partecipato, ma molti l’hanno accusata di aver donato solo 20 euro ed è scoppiata la bufera. Premettendo che non ci sia nulla di male secondo il popolo del web a donare anche solo questa cifra, è apparso un po’ strano il gesto della ragazza. Considerando il tipo di lavoro che svolge e i copiosi introiti che riceve, 20 euro sono davvero una cifra riduttiva.

Giulia De Lellis spegne la bufera

Per questo motivo, ieri sera, la protagonista ha registrato una diretta con i suoi fan di Instagram in cui ha intrattenuto i suoi follower. In questi lunghi giorni tutti uguali, durante i quali dobbiamo rimanere chiusi in casa il più possibile, molti influencer si stanno tenendo compagnia con la propria community attraverso video, dirette e stories. Ebbene, proprio durante questo appuntamento, Giulia De Lellis ha posto fine alla bufera sul suo conto.

Nel caso specifico, la ragazza ci ha tenuto a smentire la notizia relativa alla sua donazione. L’influencer ha spiegato di aver fatto cinque donazioni importanti agli ospedali a cui tiene di più e poi una serie di donazioni più piccole anche ad altre strutture. Infine, ci ha tenuto a chiarire che non ci fosse nulla di male a donare solo 20 euro, anzi, se tutti lo facessero sarebbe di grande aiuto.