GF VIP, Sossio Aruta contro Antonio Zequila: scontro all’ultimo sangue, ecco cosa è successo (VIDEO)

Il GF VIP continua ad andare in onda nonostante tutto. I protagonisti della casa stanno provando in tutti i modi ad allietare le loro giornate e quelle dei telespettatori in un momento così delicato per tutta l’Italia. Proprio ieri sera, Sossio Aruta e Antonio Zequila si sono resi protagonisti di uno scontro senza esclusione di colpi.

I concorrenti si sono riuniti in salotto ed hanno organizzato un vero e proprio show, dove alle redini c’era Adriana Volpe. Nel caso specifico, la gieffina doveva presentare il match tra i due re della casa, i quali si sono sfidati a colpi carte. Andiamo a vedere cosa è successo.

La sfida tra Antonio Zequila e Sossio Aruta

La rivalità esistente tra Sossio Aruta e Antonio Zequila è, ormai, risaputa. Ad ogni modo, i vari personaggi famosi hanno voluto sfruttare la situazione per dare luogo ad uno spettacolo davvero esilarante. Tutti hanno deciso di organizzare uno scontro di carte tra i due rivali dando luogo ad un momento davvero organizzato nei minimi dettagli. Tutto è incominciato con Adriana Volpe, la quale ha presentato in modo professionale i due concorrenti.

Dopo poco, gli sfidanti si sono fatti avanti insieme ai loro coach, Andrea Denver per Antonio e Patrick per Sossio. Ebbene, i due si sono accomodati alle loro postazioni ed hanno cominciato a mettere in atto tutte le loro strategie di gioco. Nel corso dello scontro, gli altri coinquilini hanno cominciato a fare il tifo per l’uno e per l’altro partecipante e gli animi si sono parecchio accesi. (Clicca qui per il video)

Il modo del GF VIP di affrontare la crisi

Dopo aver sfoderato qualche asso nella manica, sia dall’una che dall’altra parte, Antonio Zequila è riuscito a battere il suo rivale Sossio Aruta aggiudicandosi la vittoria. All’interno della casa del GF VIP sono, dunque, incominciati i festeggiamenti da parte della squadra vincente. Insomma, si è trattato di un momento molto divertente che, sicuramente, sarà riuscito a strappare qualche sorriso.

I reclusi nel reality show hanno deciso di affrontare questa emergenza sanitaria cercando, il più possibile, di mandare in onda contenuti simpatici e finalizzati all’intrattenimento. Sicuramente questa strategia genera dissensi e opinioni contrastanti, dato che c’è una fetta di popolazione che ritiene che il reality show si sarebbe dovuto fermare.