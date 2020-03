Una Vita spoiler spagnoli: Emilio e Cinta dichiarano il loro amore

Nelle prossime puntate spagnole di Una Vita, Cinta ed Emilio potranno dichiarare il loro amore, visto che Ledesma verrà messo fuori da giochi. Nel frattempo, Rosina sarà preoccupata per le condizioni di Susana, che sembrerà essere piombata nella depressione.

Una Vita anticipazioni: Susana non sta bene

Gli spoiler della soap opera iberica svelano che Rosina, vedendo Susana depressa, si preoccuperà molto e con la sua simpatia proverà a tirarla su di morale. A tal proposito, la moglie di Liberto la iscriverà a sua insaputa ad concorso di design, confidando nella sua bravura di sarta.

Intanto, Cinta si confiderà con sua madre, dicendole di essere molto triste in quanto Emilio ha di nuovo un atteggiamento distante, quasi come volesse allontanarla da lui. Le anticipazioni di Una Vita raccontano inoltre che Genoveva capirà che Ursula non avrà mai il coraggio di uccidere Marcia. A quel punto, prenderà la decisione di sbarazzarsi lei stessa dell’odiata rivale in amore. La Bryce infatti non vedrà l’ora di riconquistare Felipe, anche a costo di assassinare un essere umano.

Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita, sappiamo che Camino e Cinta informeranno Felicia e Bellita di essere intenzionate a fare un provino per uno spettacolo teatrale. Susana si metterà all’opera disegnando il suo modello d’abito, ma il bozzetto non convincerà Rosina, che lo giudicherà antico. Intanto, la sua depressione si farà sempre più preoccupante.

Emilio si fidanza ufficialmente con Cinta

Stando alle anticipazioni di Una Vita, Emilio renderà pubblico il suo fidanzamento con Cinta, regalandole anche un anello. Il suo gesto farà infuriare Bellita. Felipe chiederà a Genoveva i soldi per liberare da Andrade Marcia, senza sapere che dietro il suo rapimento c’è proprio lei. A dispetto di tutti, Susana vincerà il concorso ma, nonostante ciò, non sarà soddisfatta e ricomincerà con le crisi di pianto. Ad Acacias arriverà un nuovo personaggio: si tratta di Armando, un affascinante uomo che conquisterà i vicini con la sua cultura ed eleganza.

Infine, gli spoiler di Una Vita svelano che Emilio noterà un uomo intento a seguire Cinta e Camino. Il ragazzo riuscirà ad intercettarlo ma avrà una inaspettata sorpresa. Non si tratta del suo nemico Ledesma, bensì di Alfonso Carchano, il produttore cinematografico al quale le due giovani hanno partecipato.

Camino e Cinta sono piaciute particolarmente al produttore, tanto da ingaggiarle seduta stante. La cosa non farà piacere ad Emilio, che sarà geloso della sua fidanzata. Nello stesso tempo, Mauro rintraccerà Andrade e il quartierino verrà scosso da un colpo di pistola: chi dei due avrà perso la vita? Lo sapremo con le prossime puntate della soap spagnola.