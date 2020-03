“Stava per lasciarmi…”: Carlo Conti vuota il sacco sulla moglie, la triste verità

Carlo Conti e la rinuncia de La Corrida

Anche Carlo Conti si è dovuto adattare al decreto emanato dal Governo per l’emergenza Coronavirus. Infatti, dopo solo due puntate La Corrida, lo show dedicato ai dilettanti allo sbaraglio ha dovuto chiudere i battenti per assenza di pubblico. Ricordiamo, infatti, che il programma fondato da Corrado Mantoni è proprio basato dalla presenza degli spettatori che devono valutare le performance dei concorrenti.

Parlando della sua vita privata, il conduttore toscano in diverse occasioni ha sempre dichiarato di essere stato un Don Giovanni e di essersi messo la testa a posto solo quando ha conosciuto la sua attuale moglie Francesca Vaccaro.

La storia d’amore con Francesca Vaccaro

Carlo Conti per anni ha avuto una storia d’amore con Roberta Morise ma i due poi si sono separati per la forte differenza d’età. Nella sua vita le donne non gli sono mancate, ma a conquistare il suo cuore è stata Francesca Vaccaro. Quest’ultima è una costumista con un grande fascino e bellezza.

In un’intervista realizzata un po’ di tempo fa il padrone di casa di Tale e Quale Show aveva detto che prima di conoscere l’attuale moglie era malato di ‘Dongiovannite’. “Quando l’ho conosciuta, l’insopprimibile desiderio di amare più donne possibile si è trasformato nell’aspirazione ad amarne una sola. Possibilmente per sempre”, aveva detto il professionista Rai.

Francesca Vaccaro aveva lasciato Carlo Conti

In una recentissima intervista realizzata per il magazine di gossip Visto TV, Carlo Conti ha anche parlato della sua vita privata. Il conduttore de La Corrida ha rivelato la ragione che ha portato la sua storia d’amore con l’attuale moglie Francesca al declino. La Vaccaro, infatti, presa da un periodo per niente facile, lo stava per lasciare definitivamente. Per sua fortuna la situazione è migliorata, grazie all’intervento tempestivo del professionista fiorentino.

Quest’ultimo è riuscito a salvare il loro rapporto migliorando e lottando con le unghie e con i denti per la persona di cui si era innamorato. “Lei è la donna della mia vita. Avrei dovuto sposarla prima, ma averla ripresa al volo è stata la cosa più fantastica della mia vita”, ha dichiarato Conti al settimanale.