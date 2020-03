Gabriel Garko non si nasconde più: ecco la sua nuova fiamma (FOTO)

Gabriel Garko dopo i tanti pettegolezzi, sembra aver voltato pagina. Archiviata la storia d’amore con Adua Del Vesco, è stato pizzicato pochi giorni fa in dolce compagnia. Come riporta il settimanale Novella 2000, in edicola da questa mattina, l’attore è stato immortalato insieme a Ana Bettz.

Lo scorso anno i fotografi li avevano già intercettati sul red carpet a Cannes. Ma da quella volta, nessun aggiornamento almeno fino ad oggi… Cosa bolle in pentola tra i due? E’ Nato un nuovo amore?

Gabriel Garko di nuovo innamorato?

Gabriel Garko e la cantante sono stati paparazzati per le vie di Roma. I due prima si sono inoltrati in una stradina e poi sono saliti a bordo di una Bentley, con grande complicità. A guardarli bene non sembra che abbiano discusso solo di lavoro… Infatti, alcuni rumors dicono che l’attore e Ana Bettz stanno preparando un grande progetto insieme. Ma prima di scoprirli in vesti artistiche eccoli in tutta la loro ‘intima’ amicizia. (Continua dopo la foto)

Ana Bettz una delle donne più ricche del mondo

Tante volte si è parlato di un rapporto speciale tra Gabriel Garko e Gabriele Rossi. Se in tanti hanno ipotizzato un flirt tra i due, l’attore ha sempre smentito ogni pettegolezzo affermando che tra di loro ci fosse solo una semplice amicizia.

La lunga storia d’amore con Adua nonostante la differenza di età aveva fatto sognare i fan del famoso Tonio Fortebracci, sperando che potesse convolare a nozze. Purtroppo quel sogno è stato spezzato e ora, sembra aver ritrovato la felicità.

Ana Bettz, sessantuno anni il prossimo agosto, ha trascorso diversi anni lavorando come agente immobiliare negli Stati Uniti. Proprio da lì ha iniziato la sua carriera di cantante, lavorando addirittura con Madonna e Mickael Jackson, diventando una delle donne più ricche del mondo.

Dopo un primo matrimonio, è stata legata al petroliere Sergio Di Cesare. Oggi il suo cuore potrebbe essere libero, e pronto ad accogliere proprio Gabriel Garko.