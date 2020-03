Tom Hanks annuncio choc “Io e mia moglie siamo positivi al coronavirus”

Tom Hanks, ecco come lui e la moglie hanno scoperto di avere il virus

Tom Hanks e la moglie Rita Wilson sono risultati positivi al test del coronavirus, ad annunciarlo sono direttamente loro. I due si trovano in Australia e hanno raccontato di avere scoperto di aver contratto il virus dopo aver avuto brividi che andavano e venivano, stanchezza, dolori un po’ in tutto il corpo e naso chiuso. Insomma sintomi simili a quelli di una normale influenza.

L’ultimo sintomo, quello che li ha fatti preoccupare di più è stata la febbre. Un leggero aumento della temperatura li ha fatti riflettere e per non rischiare hanno deciso di sottoporsi al test. Il test è subito risultato positivo.

In una situazione tanto preoccupante è ovvio che ci si pongono tante domande. Si sono subito agitati ma poi sono stati tranquillizzati da un team che si sta occupando di loro. Proprio come tutti coloro che hanno contratto il virus non sono abbandonati e non saranno abbandonati. Fino alla guarigione. Tra l’altro in Australia sono stati registrati pochissimi casi e a seguito di ciò è stato bloccato tutto. Anche il calcio.

Tom Hanks tenuto sotto osservazione, in isolamento

Tom Hanks e la moglie saranno curati e tenuti sotto osservazione oltre che in isolamento finchè non guariranno del tutto. Sappiamo che il cammino è lungo. Ma non sono gli unici ad essere stati colpiti dal virus tremendo che ha messo in ginocchio l’Italia. Proprio in queste ultime ore infatti stato è annunciato che il difensore della Juventus Daniele Rugani ha contratto il virus.

A dirlo è stato direttamente il club bianconero attraverso un comunicato ufficiale. Sono già state attivate anche in questo caso tutte le procedure di isolamento previste e sono state anche chiamate tutte le persone che hanno avuto a che fare con lui in questo ultimo periodo.

Controlli a tappeto, a rischio la Champions

Parliamo quindi di tutti i club che hanno giocato contro la Juventus nelle ultime settimane. Ovviamente dopo una notizia del genere non si può fare altro che chiudere il centro sportivo e sospendere tutti gli allenamenti.

Di conseguenza è a rischio anche l’impegno di Champions che era previsto per martedì 17 marzo che probabilmente non potrà essere giocato. Intanto perchè non sappiamo ancora quanti calciatori sono stati contagiati, quanti potrebbero essere presenti e quanti no. E poi anche perché non ci sono le condizioni per poter giocare.

Non rimane che aspettare qualche tempo per conoscere le condizioni di salute di chi è stato colpito dal virus nella speranza che tutto questo finisca in fretta.