“Mio marito è a forte rischio…”: Mara Venier spaventata, la confessione della conduttrice di Domenica In

Mara Venier preoccupata per il marito Nicola Carraro

L’Italia in questi giorni sta vivendo una situazione mai vista prima. L’emergenza Coronavirus ha costretto tutti a cambiare stile di vita adottando delle nuove regole per evitare la diffusione dell’epidemia. Tra le persone preoccupate c’è anche Mara Venier che di recente ha rilasciato una lunga intervista al magazine Oggi. La conduttrice di Domenica In ha rivelato di essere molto preoccupata.

Da giorni dorme male, si sente vulnerabile e anche se vive con un’angoscia nel cuore sta cercando di reagire. Oltre ad essere intimorita per lei stessa e tutti gli italiani, la professionista veneta ha paura per il marito Nicola Carraro. Quest’ultimo, infatti, anni fa ha avuto dei seri problemi polmonari. “È un soggetto a rischio. Qualche giorno fa è rotante da Santo Domingo e da allora sta chiuso in casa, non voglio che si muova”, ha dichiarato la donna.

Anche a Domenica In si parla di emergenza Coronavirus

La scorsa settimana per la prima volta nella storia, Domenica In è andata in onda senza pubblico in studio. In quell’occasione la padrona di casa Mara Venier ha avuto un acceso confronto con sacerdote che vuole celebrare messa nonostante il divieto per l’emergenza Coronavirus. Un appuntamento che è stato visto da milioni di telespettatori raggiungendo dei record.

In quel pomeriggio in studio erano presente degli ospiti che hanno parlato della situazione che sta attraversando in questo momento l’Italia, e poi è stato mandato in onda un servizio che mostrava il lavoro che viene fatto nei reparti di rianimazione. Poi l’artista veneta ha detto: “Ho ricevuto un messaggino dal ministro della Salute Roberto Speranza: Mara, grazie, ha reso un ottimo servizio al Paese”.

L’appello di Mara Venier ai giovani

Nella puntata di Domenica In in onda la scorsa settimana la conduttrice Mara Venier ha voluto fare un appello a tutti i giovani che con la chiusura delle scuole e università si sono precipitati in luoghi di ritrovo come se fosse vacanza. Ovviamente non è la cosa corretta visto che siamo in piena emergenza Coronavirus.

Nel corso della sua lunga intervista al periodico Oggi, la padrona di casa di Domenica In ha lanciato un appello a tutti i ragazzi, lo stesso che lei fa quotidianamente al nipote 17enne Giulio: “Abbiate coscienza, fermatevi anche voi, per qualche settimana piantatela di uscire, di far festa. Fate un sacrificio, sarà un mese senza drink? E pazienza, è una piccola cosa ma vale la vita dei vostri genitori, dei vostri nonni”.