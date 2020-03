Uomini e Donne: Veronica smaschera Andrea, chat e baci con un’altra donna

Veronica ha portato delle prove contro Andrea. Ecco che cosa è successo nel trono over

Uomini e Donne: Veronica smaschera Andrea

Qualche settimana fa al trono over di Uomini e Donne è arrivato Andrea. Il ragazzo voleva corteggiare Veronica e lei ha accettato con piacere. Tuttavia, in una delle puntate successive la dama ha confessato di non trovare in lui l’uomo che cerca.

Lei vorrebbe sentirsi protetta e al sicuro e lui non le dà quelle sensazioni essendo molto giovane. Per Andrea non è stata una grande delusione perché dopo il no di Veronica ha accettato di conoscere Valentina. Prima, però, ha insinuato che Veronica avesse qualcuno fuori dal programma, appoggiato da Armando.

Veronica, nella puntata successiva, ha detto pubblicamente di essere stata contattata da una ragazza che le ha fornito tutte le conversazioni avute con Andrea (su Instagram e WhatsApp) in cui era chiaro che i due si sono visti e baciati. Veronica ha accusato Andrea di aver detto che lei era fidanzata, quando si è presentato in studio solo per avere visibilità.

Di certo, non era interessato a lei dal momento che mentre la sentiva è andato al mare con questa ragazza baciandola. La dama ha trovato l’appoggio di Gianni Sperti. Infatti, l’opinionista ha detto che, riguardando la puntata in cui Veronica ha interrotto la conoscenza, non gli è piaciuto per niente il comportamento di Andrea. Ha aggiunto che “chi ha il sospetto ha il difetto”, quindi non fa assolutamente fatica a credere a quello che ha fatto presente Veronica.

Armando chiede scusa

Andrea ha un amico in comune con Armando e già questo ha creato perplessità in studio. Tuttavia, ad insistere molto sul fatto che Veronica avesse una relazione al di fuori (con un uomo impegnato) è stato principalmente Armando.

Il suo comportamento ha portato Veronica a piangere, ma nonostante questo Armando non si è fermato dall’insultarla. La stessa Maria De Filippi è intervenuta furiosa contro il cavaliere napoletano dicendogli di smetterla di comportarsi così. Non solo nei confronti delle donne, che puntualmente fa piangere con le sue accuse e insinuazioni, ma anche per il fatto che conosce tutto di tutti e poi prende queste informazioni per mettere le persone in cattiva luce.

Armando, nella puntata successiva, ha chiesto scusa a Veronica per aver esagerato, ma la dama non ha accettato le scuse. In fondo, sui social, fino a poche ore prima, Armando continuava a rispondere a commenti e a scrivere cose che andavano ancora contro di lei.