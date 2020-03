E’ ufficiale: sospesi i Soliti Ignoti – Il Ritorno: la decisione definitiva della Rai

Sospese le registrazioni dei Soliti Ignoti – Il Ritorno per l’emergenza Coronavirus

Da qualche giorno sono in atto dei cambiamenti nei palinsesti della televisione di Stato. Cambio di programmazione sia nella fascia in prime time che in quella preserale, tutto questo a causa dell’emergenza Coronavirus.

Tra le varie trasmissioni sospese per mancanza di concorrenti sono: ‘I Soliti Ignoti’ e ‘L’Eredità’. Infatti sia il game show di Amadeus che quello di Flavio Insinna dovranno bloccare le registrazioni per qualche giorno, ovvero fino a quando la situazione non tornerà alla normalità. Cosa andrà in onda al loro posto? Andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà.

La Rai manderà in onda le puntate già registrate, poi si passerà alle repliche

Stando ai nuovi palinsesti della Rai, al posto dei Soliti Ignoti – Il Ritorno andranno in onda delle repliche delle puntate passate. Mentre gli appuntamenti inediti de L’Eredità’ saranno sospese dal 23 marzo all’11 aprile, invece quelle dei Soliti Ignoti dal 13 marzo all’11 aprile.

Per il quiz tv dell’access prime time di Amadeus, l’unica eccezione sarà l’appuntamento speciale di sabato 14 marzo, già registrata in precedenza. Al momento non è arrivata nessuna dichiarazione da parte dei padroni di casa delle due trasmissioni Rai.

Cambi drastici ai Soliti Ignoti – Il Ritorno a causa dell’emergenza Coronavirus

Prima che l’Italia diventasse tutta zona controllata, Soliti Ignoti – Il Ritorno aveva avuto difficoltà di trovare degli ignoti nella parte nord del Paese. Per questo motivo le registrazioni sono continuate con individui giunti direttamente dal sud Italia e in particolare da Roma, città in cui vine realizzato il programma di Amadeus.

Ma ora, visto le nuove norme più rigide dovute all’emergenza Coronavirus, i vertici di Viale Mazzini hanno deciso di bloccare momentaneamente le registrazioni del game show. La salute prima di tutto. Inoltre ricordiamo le regole base: restare a casa e uscire solo per problemi di salute e di lavoro. Lavarsi spesso le mani con sapone e stare a distanza di un metro dalle persone che avete vicino.