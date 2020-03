Federica Sciarelli coronavirus, la battuta non passa inosservata “ma forse lei…”

Federica Sciarelli strappa un sorriso con una battuta simpatica

Federica Sciarelli durante la puntata di Chi l’ha visto andata in onda ieri sera, ha cercando di alleggerire più possibile la tensione strappando un sorriso ai suoi telespettatori. L’aria è già pesante, non si può uscire di casa, non si può far nulla. In tv non si fa altro che parlare del virus che ci dà ancora quel pizzico in più di tristezza, di angoscia, di malessere.

La conduttrice stessa ha affermato di non essere proprio serena, ma che è importante mantenere la calma. In studio con lei era presente il Viceministro Pier Paolo Sileri che ha dato delle importanti spiegazioni in merito. Così parlando dell’emergenza ha spiegato le modalità della trasmissione del virus.

Ha iniziato il discorso affermando che pur trovandosi a distanza di un metro dalla conduttrice, qualora uno dei due avesse contratto il virus…..ma è stato bloccato dalla battuta della Sciarelli. La donna infatti ha affermato che in quel caso, distanza o meno, avrebbe preferito che tra i due fosse lui ad averlo piuttosto che lei.

Federica Sciarelli in onda subito dopo il collegamento con il Presidente Conte

Federica Sciarelli subito dopo la battuta ha dato la linea al messaggio del presidente Conte che ha annunciato che tutte le attività a partire dalla giornata di oggi devono rimanere chiuse. Il Presidente ha chiesto l’esclusiva apertura di farmacie, negozi di prima necessità e supermercati chiedendo agli altri di rimanere chiusi.

Il collegamento sarebbe dovuto iniziare alle 21:40 e invece è iniziato in ritardo di qualche minuto. Quindi la conduttrice ha ipotizzato che probabilmente l’orologio del suo studio ha qualche problema. Non sappiamo se sia stata una battuta o un’affermazione seria.

Poi al rientro dalla pausa ha chiesto di spegnere dei microfoni in studio perché si sono sentiti anche se non chiarimenti dei commenti fatti dai suoi collaboratori. La puntata poi è andata avanti come sempre dopo aver commentato brevemente quanto affermato dal presidente.

Cambiamenti nei palinsesti Rai e Mediaset?

Adesso non sappiamo cosa succederà ai palinsesti Mediaset e Rai che ieri hanno interrotto qualunque programma per dare voce al Presidente per comunicare il suo nuovo decreto. Qualche programma è stato già sospeso, per esempio Le Iene, a causa di un contagio all’interno della loro stessa redazione.

Diversi canali hanno adattato la programmazione ad un pubblico giovane data la presenza h24 in casa di tutti i bambini di tutte le età. Grande Fratello invece è andato in onda senza pubblico, da Milano con presenti in studio soltanto Alfonso Signorini e Pupo. Vedremo cosa i programmi televisivi rimanenti decideranno di fare.