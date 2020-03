Mara Venier Coronavirus, la confessione della conduttrice di Domenica in “Lui è a rischio”

Coronavirus, Mara Venier preoccupata: “Lui è a rischio”. La confessione della regina di Domenica In

Nella puntata di settimana scorsa a Domenica In Mara Venier aveva parlato dell’emergenza Coronavirus. Durante la puntata gli ascolti sono aumentati nonostante non sia stato mandato in onda il video dei reparti di rianimazione.

Il video mostrava i nostri medici e assistenti sanitari alle prese con i pazienti che necessitavano di respiratori e intubazione che non bastavano per tutti.

La Venier ha preferito non mandarlo in onda perché conteneva immagini troppo forti e quindi ha preferito parlarne in studio con persone più qualificate. Dice che non è stato facile, ma dopo la chiamata del ministro della salute Speranza, ha capito di aver fatto un ottimo lavoro per il suo paese: L’Italia”.

Mara Venier lancia un appello a tutti i giovani

Durante l’intervista la Venier ha voluto dare un messaggio a tutti i ragazzi che con la chiusura delle scuole pensano di essere in ferie mentre non si rendono conto che siamo in emergenza nazionale. Cercate di avere un pizzico di coscienza e di fare un piccolo sforzo rimanendo a casa per il bene dei vostri nonni e genitori.

In questi ultimi giorni il Coronavirus è diventato più preoccupante. I dati aggiornati ad oggi palano di 827 vittime e 10790 contagiati. Questa emergenza sanitaria ha cambiato tutte le abitudini di tutti gli italiani. Una situazione che preoccupa Mara Venier che dichiara di essere molto preoccupata.

La conduttrice si sente vulnerabile e seriamente preoccupata

La conduttrice da diversi giorni si sente impotente, ma cerca di andare avanti anche se sono giorni di angoscia. Mara venie è preoccupata per gli italiani e per i suoi cari.

In particolar modo per suo marito che tempo fa ha avuto problemi polmonari. Da poco è rientrato da Santo Domingo e non esce più di casa per paura del contagio.

Si augura che tutti i cittadini osservino rigorosamente il decreto emanato dallo Stato se si vuole uscire da questa bruttissima situazione che coinvolge l’intero paese. Essere fiduciosi che tutto si risolverà.