Uomini e Donne in lutto, lo straziante messaggio: ‘ti chiedo scusa se…’ (FOTO)

Mi avresti detto:non uscire di casa.Ti saresti preoccupato molto per me,conoscendomi,la figlia ribelle..Tra qualche giorno saranno due mesi che non ci sei più e qui papà è diventato tutto più silenzioso tutto più pauroso da quando non ci sei.Non si esce,si sorride poco e si teme per i nostri affetti non solo per la salute..in questi giorni di dolore mi consolo guardando dalla finestra il sole e ti chiedo scusa se ancora non posso venire a farti una tomba ma Papà sto rispettando le indicazioni che mi vengono date.sara’la prima cosa che farò appena mi sarà possibile non appens mi sarà consentito.Spero che nessuno debba affrontare il lutto di un genitore e aver negata la possibilità di fare una tomba o peggio un funerale.IO RESTO A CASA fatelo anche voi per chi amate.#ciaopapa’ Gypsy #baciopadrefiglia