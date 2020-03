Caterina Balivo Coronavirus, duro colpo per la conduttrice “Non c’era altra scelta”

Caterina Balivo, sospeso il suo programma fino a data da destinarsi

Caterina Balivo è stata spiazzata da una decisione presa dalla Rai, che però era purtroppo inevitabile e che tutti si aspettavano arrivasse da un momento all’altro. Il programma la Prova del Cuoco non andrà in onda, fino a data da destinarsi, per cercare di tutelare tutti quanti più possibile. Al suo posto ci sarà Storie italiane. Quest’ultimo andrà avanti dalle 10 alle 13:20, quindi fino all’inizio del telegiornale.

La stessa cosa è accaduta a Vieni da me che a partire da lunedì 16 marzo sarà sostituito dalla Vita in diretta che avrà inizio alle 14 e terminerà alle 15:40 proseguendo poi fino alle 18:40 dopo la seconda pausa. Sospesa anche la trasmissione di Bruno Vespa così come quella di Gigi Marzullo, mentre il programma di Amadeus andrà in onda fino a sabato 14 e dopo verranno mandate soltanto le repliche.

La stessa situazione vale per l’Eredità che concluderà le nuove puntate (registrate) giorno 22 Marzo. Tutti questi programmi prevedono la presenza del pubblico oltre che di diversi concorrenti. Non vale la pena andare in onda senza pubblico, meglio sospendere e tenere impegnato il pubblico con qualcosa di più divertente.

Caterina Balivo, Le Iene e molti altri conduttori programmi in pausa

Caterina Balivo non è stata quindi l’unica a perdere il suo programma, molti altri sono stati sospesi allo stesso modo. Parliamo per esempio de La Corrida, Quarta Repubblica e Le Iene. Nell’ultimo caso però non si tratta di sospensione per scelta, ma perchè un operatore della redazione è stato contagiato dal virus. Tutti i collaboratori sono stati quindi messi in quarantena e tenuti sotto controllo.

I Palinsesti cambiano a favore di un pubblico misto

I Palinsesti Rai e Mediaset stanno cambiando, sicuramente nessuno dei conduttori è felice delle modifiche avvenute. Purtroppo però non c’è altra scelta. L’emergenza coronavirus ha modificato sia le nostre vite che le vite di chi lavora in televisione. Bisogna adattarsi ed adeguarsi.

Chiunque ha perso la quotidianità, chiunque ha perso la sicurezza, ci si sforza a fare qualunque cosa in nome di un futuro migliore. Nessuno in questo momento può uscire di casa, bisogna stare tra quattro mura con i bambini che ovviamente stanno soffrendo la noia non essendo abituati a trascorrere così tanto tempo tra quattro mura.

Ecco perché i direttori Rai e Mediaset stanno cercando di fare il possibile per andare incontro alle famiglie che non hanno granché da fare in casa. Stanno quindi proponendo sia programmi a favore dell’informazione, sia film, serie TV, cartoni per cercare di dare un’offerta valida ai più grandi e ai piccini, cercando di riempire loro le giornate.